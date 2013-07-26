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Dünya

ABD'nin ünlü bilgisayar korsanı Barnaby Jack ölü bulundu

Dünyanın önde gelen internet güvenliği şirketlerinden IOActive Inc.'in analistlerinden ve tanınmış hacker Barnaby Jack'in dün hayatını kaybettiği belirtilirken, ölümü ile alakalı detay verilmedi

26 Temmuz 2013 23:36

Dünyanın önde gelen internet güvenliği şirketlerinden IOActive Inc.'in analistlerinden, tanınmış bilgisayar korsanı Barnaby Jack'in ölü bulunduğu bildirildi. San Francisco Adli Tıp Bürosu'ndan yapılan açıklamada Jack'in dün hayatını kaybettiği bildirildi ancak detay verilmedi.

Hürriyet Planet'ın haberine göre, Jack'in ölümü korsanlar aleminde bir şok etkisi yarattı. Cep telefonu hacker'ı Tyler Shields, Twitter'dan "Vay be... Söyleyecek söz bulamıyorum" mesajını paylaşırken, geçmişte McAfee için çalışan genç korsanın son işvereni IOActive Inc.'in tweet'inde, "Sevgili korsanımızı kaybettik ama asla unutmayacağız, Barnaby Jack hayatını kaybetti" denildi.

 

Sağlık cihazları ve ATM'lerin açıklarını bulmakla ünlüydü

 

Nasıl öldüğü henüz belli olmayan genç hacker özellikle ATM’lerdeki ve sağlık cihazlarındaki açıkları bulmasıyla ünlüydü.

Jack, kalp implantı takılı birini yaklaşık 10 metre mesafeden öldürebilen bir teknik keşfettiğini açıklamıştı. Jack, önümüzdeki hafta San Francisco'da düzenlenecek Black Hat korsanlık fuarında bu tekniği dünyaya anlatacaktı.

Özellikle, 2010 yılında "Jackpotting" adını verdiği ve ATM'lerin para püskürtmesini sağladığı gösteriyle dünyanın en ünlü bilgisayar korsanlarından biri olmuştu.

Yaratıcılığı ve şovmenliğiyle hacker fuarlarında büyük takdir toplayan ve geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Jack'in dostları ve hayranları @barnaby_jack şeklindeki Twitter hesabına mesajlar yağdırdı.

 

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