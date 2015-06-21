ABD'nin terör raporu: Türkiye IŞİD için bir kaynak ve transit ülke

ABD’nin 2014 Terörizm Ülkeler Raporu’nda yayımlandı. Raporda Suriye’deki çatışmalar nedeniyle sınırın hemen ötesindeki IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide gibi terörist gruplara karşı endişesini bildirmesine rağmen, Türkiye’nin bu terörist gruplara katılmak isteyenler için bir kaynak ve transit ülke konumunda olduğu belirtildi.

Türk hükümetinin, Türkiye’den Suriye ve Irak’a bu yolla geçmek isteyenleri tespit için güncellenen bir “yasaklı listesi” ve risk analiz birimlerinin oluşturulduğu, havaalanlarındaki ve sınır geçişlerinde bu kişileri tespit için diğer ülkelerle ortak çalışmalarının olduğu belirtildi. Türkiye’nin IŞİD ile Mücadele Küresel Komisyonunun bir parçası olduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, Türkiye’nin Libya gibi IŞİD’e gönüllü sağlayan ülkelere vize zorunluluğu getirmemesi konusunda değinildi. Raporda “Türkiye sınırındaki zorluklar, Türkiye’nin Libya gibi yabancı terörist savaşçı kaynağı belli başlı ülkelere vize zorunluluğu uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor” denildi.

'Türkiye ana transit yol'

Ayrıca Türkiye’nin konumu ve Suriye ve Irak gibi ülkelere olan yakınlığı, sınırın uzunluğu ve kontrolünün güçlüğü nedeniyle, Türkiye’nin bu terörist gruplara katılmak isteyenler için ana transit yolu olarak kaldığı vurgulandı.

PKK, ABD’nin raporunda terör örgütü listesinde yer aldı. 2013 yılında yapılan silah bırakma uygulamasının detaylardan bahsedildiği raporda, PKK’nın Suriye kolu PYD, terör örgütleri listesinde yer almadı. Türkiye’nin ise PYD’yi terör örgütü olarak gördüğü belirtildi. Ayrıca DHKP/C konusunda da Türkiye’nin diğer ülkelerle uyumlu bir biçimde çalıştığı ifade edildi.

Aralık ayında Hamas Lideri Halid Meşal’in AK Parti Kongresine katıldığı belirtilirken, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ettiği hatırlatıldı. a