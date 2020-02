ABD'nin terör listesine aldığı Türk vatandaşı TBMM gündeminde

HDP Van Milletvekili Adem Geveri, ABD’nin ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler’ listesine aldığı Türk vatandaşı Yunus Emre Sakarya’nın durumunu TBMM gündemine taşıdı. Sakarya’nın ‘Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat Ve İhracat Limited Şirketi’ni kurduğu ve bu şirkete ait büroyu kısa bir önce kapatarak ortadan kaybolduğuna ilişkin basında yer alan bilgilere dikkat çeken Geveri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, “ Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile IŞİD arasında bir ticaret gerçekleştiği bilgisi doğru mudur” diye sordu.



HDP’li Adem Geveri'nin Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye soruları şöyle:



Amerika Birleşik Devletleri’nin “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler” listesine Yunus Emre Sakarya isimli bir Türkiye vatandaşını da aldığı ulusal ve uluslararası basın organlarında yer almıştır. Bu kişinin Ankara Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Asya Sokak’ta bir apartmanın altında Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat Ve İhracat Limited Şirketini kurduğu ve bu şirkete ait büroyu kısa bir önce kapatarak ortadan kaybolduğu bilgisi basında yer almaktadır. Şirketin tanıtım metni "Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. 2015 yılında Ankara Keçiören'de Yunus Emre Sakarya tarafından kurulmuştur. Faaliyet alanı iki kola ayrılmaktadır. Bunlardan biri Elektronik Ticaret (İnternet sitesi üzerinden av malzemeleri ve hobby malzemeleri satışı) ve Dış Ticaret olarak belirlenmiştir. İthalat ve İhracat alanın da etkin çözümler üreten, hızlı işlem grafiği ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan bir anlayışa sahibiz.” halen kariyer.net gibi özel istihdam bürolarında yer almaya devam etmektedir. ABD Hazine Bakanlığı’nın söz konusu şirket hakkında yaptığı açıklama "Sakarya, 2015'ten bu yana IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik edilmesinde aracılık etti. Sakarya, Profesyoneller Elektronik'i 2015'te kurdu ve IŞİD'in insansız hava aracıyla bağlantılı malzemelerin tedarik edilmesinde paravan şirket oldu. Özellikle 2016 yılı ortasında Profesyoneller Elektronik, IŞİD için toplam 500.000 dolarlık insansız hava aracı malzemesinin ulaştırılmasında rol oynadı." şeklindedir. Ulusal basındaki haberlerde Sakarya’nın, Türkiye makamlarınca IŞİD ile bağlantılı olarak arandığı, Suriye’ye geçen örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisi yer almaktadır.



- Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. tarafından Suriye’ye ihraç edilen ürünler için hangi sınır kapıları kullanılmıştır? Söz konusu ihracat gerçekleştiği anda sınır kapıları hangi örgütün kontrolündeydi?



- Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile IŞİD arasında bir ticaret gerçekleştiği bilgisi doğru mudur?



- Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. tarafından ihraç edilen ürünler arasında hangi miktarlarda insansız hava aracı ve bağlı ekipman bulunmaktadır?



- Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile IŞİD arasında 500 bin dolar değerinde bir ticari ilişki bilgisi tarafınızdan doğrulanmış mıdır? Bakanlığınız kayıtlarına göre bu rakam ne kadardır?



- IŞİD ile ticari ilişkisi tespit edilen başka şirketler var mıdır? Bu şirketlerin hangileri olduğu kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?



. Amerika Birleşik Devletleri tarafından IŞİD ile ticaret yaptığı gerekçesiyle Türkiye makamları ile paylaşılan başka şirketler de var mıdır?



- Profesyoneller Elektronik Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti. faaliyet gösterdiği süre boyunca hangi ülkelere yönelik ihracat gerçekleştirmiştir?



- IŞİD gibi örgütlerle ticari ilişkileri tespit edilmiş şirketlerin kariyer.net gibi özel istihdam büroları üzerinden tanıtım bilgilerini kamuoyuyla paylaşmayı ve personel arayışlarını sürdürmesinin engellenmesi konusunda bakanlığınızın yürüttüğü bir faaliyet var mıdır? Benzer özel istihdam büroları üzerinden örgüt adına ticari faaliyet yürütmek üzere eleman temini yapıldığına yönelik bakanlığınıza iletilen bir bilgi var mıdır?