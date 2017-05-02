T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'nin tartışmalı füze savunma sistemi Thaad, Güney Kore'de devrede

ABD Ordusu, tartışmalı Thaad füze savunma sisteminin, Güney Kore'de kullanıma hazır duruma getirildiğini duyurdu. Kuzey Kore, sistemin yerleştirilme kararının duyurulması sonrası, "fiziki karşılık" verileceğini söylemişti.

02 Mayıs 2017 14:48

ABD Ordusu, tartışmalı Thaad füze savunma sisteminin, Güney Kore'de kullanıma hazır duruma getirildiğini duyurdu.

Savunma sisteminin, henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamamasına karşın, Kuzey Kore'den atılacak füzeleri etkisiz hale getirebileceği belirtildi.

Kore Yarımadası'ndaki gerilim, Kuzey Kore tarafından gelen tehditkâr açıklamalar ve ABD ordusuna ait savaş gemileri ile bir denizaltının bölgeye gönderilmesiyle artmıştı.

Kuzey Kore, bölgede Amerikan ve Güney Kore askerlerinin ortak tatbikatlarına sert tepki göstermiş, Washington'ı nükleer bir savaş riski yaratmakla suçlamıştı.

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (Thaad) sistemi, Güney Kore'deki Seongju kentindeki eski bir golf sahasına protestolar arasında yerleştirildi.

Bölgede yaşayan halk, kentlerine kurulan savunma sisteminin potansiyel bir hedef olduğunu ve hayatlarını tehlikeye attığına inanıyor.

Pyongyang yönetiminin en büyük ve neredeyse tek müttefiki olan Çin de, Thaad savunma sistemini protesto etti.

Çin, sistemin radar menzilinin kendi askeri operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Thaad savunma sisteminin bölgeye yerleştirileceğinin duyurulmasının ardından Kuzey Kore yönetimi, "fiziki karşılık" verileceğini mesajını açıklamıştı.

Güney Kore'de konuşlu olan Amerikan üssünden bir askeri yetkili, Thaad'ın "artık ülkeyi koruma kapasitesinde" olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD OrdusuThaadGüney KoreKuzey KoreOrdusuYarımadasıABDKoreAmerikanWashingtonYüksekHava SavunmaGüney Kore Seongju

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24