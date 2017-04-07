ABD’nin Suriye’de vurduğu El Şayrat askeri üssü neden önemli?

ABD ordusunun Suriye'de 59 Tomahawk füzesiyle saldırdığı El Şayrat askeri hava üssü, Washington'a göre Han Şeyhun kasabasına kimyasal silahlarla saldıran Suriye jetlerinin havalandığı üs.

Özellikle Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için ülkedeki iç savaşa müdahil olmasından bu yana üs stratejik bir önem kazanmıştı.

Rus hava kuvvetlerine ait uçaklar 2015'ten bu yana El Şayrat üssünde konuşlanmış durumda.

Fransız haber ajansı AFP, Aralık 2015'teki bir haberinde Rus ordusunun El Şayrat üssüne takviye birlikler ve teçhizat gönderdiğini, Moskova'nın bu üssü genişletme çabasında olduğunu yazmıştı.

AFP'nin aynı haberinde, o dönem IŞİD'in elinde bulunan Palmira'nın geri alınmasında etkin olarak kullanılan üssün genişletilmesi için ilave pistler inşa edildiği de aktarılıyordu.

Ajansa bilgi veren bir askeri yetkili, "Şayrat üssünün bir Rus üssüne dönüştürülmesi için çalışmalar tamamlanmak üzere" diyordu.

Ocak 2016'ya gelindiğinde, Şayrat üssündeki genişletme çalışmalarının yeniden gündeme geldiği haberleri çıkıyordu.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ocak 2016'da yaptığı bir açıklamada, Şayrat hava üssünün IŞİD'e karşı operasyonlarda Lazkiye'de bulunan Hmeymim üssüyle birlikte önemli bir rol üstlenmeye başladığı ifade ediliyordu.

Şayrat üssünde iki pist, 40 hangar bulunuyor. Suriye ordusuna ait Mig-23 ve Su-22 tipi uçaklar, bu Şayrat üssünde konuşlu durumda.

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, Şayrat üssünde görev yapmış olan ancak iç savaş döneminde ülkeden kaçan bir pilotun anlattıklarını aktarıyor. İsmini vermeyen pilot, Şayrat üssünün 45 uçağı barındırabileceğini söylüyor ve tüm uçakların vurulması durumunda Suriye Hava Kuvvetleri'nin ciddi bir darbe alabileceğini ifade ediyor.

ABD şu ana kadar Şayrat üssüne yönelik füze saldırısında Suriye ordusunun aldığı zayiat konusunda bir açıklama yapmadı.

Ancak New York Times gazetesine konuşan askeri yetkililer, hangarlardaki savaş uçaklarının ve diğer tesislerin hedef alındığını söyledi.

Gözlemevi ise üssün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.