ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için Dışişleri Bakanlığı'a geldi.

Toplantıya katılacak olan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığına geldi. Heyetler arası görüşmeler başladı. Jeffrey'nin ziyaretine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn de eşlik ediyor.

Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı yetkililerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Jeffrey, Suriye politikasının oluşumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek.

ABD temsilcisinin Türkiye'nin ardından Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.