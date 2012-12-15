ABD'nin Suriye elçisi Türkiye'ye geldi!

ABD'nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye'deydi. Ford, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'ndan Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Yaklaşık bir buçuk süren konuşmanın ardından ABD Elçiliği Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Mesajlarda, ziyaretin Marakeş toplantısının takibi niteliğinde olduğu, iki ülkenin Suriye konusunda nasıl bir işbirliği yapacağı üzerinde durulduğu açıklanırken, "Suriye'de yumuşak bir geçiş için fikir alışverişinde bulunduk" denildi.

'Esad ne kadar çabuk giderse o kadar iyi'

Şam Büyükelçisi Ford imzalı bir mesajda da, "Esad ne kadar çabuk giderse o kadar iyi. Böylece akan kan durur. Onu bir an önce görevi terketmesi konusunda uyarıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Amerika'nın NATO talebi kapsamında Türkiye'ye göndereceği Patriot bataryaları konusunda da açıklamalar yapıldı. Buna göre, "Türkiye, Suriye'den gelen tehdit potansiyelini gördüğü anda, ABD Türkiye'nin yanında olma kararı almıştır" denildi.