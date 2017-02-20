"ABD'nin sunduğu Rakka teklifi Ankara'yı rahatsız etti; İncirlik'te ne konuşuldu?"

3 gün önce İncirlik Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Rakka'yla ilgili bir teklif sunduğu iddia edildi. "ABD’nin uzun süredir yatırım yaptığı YPG konusundaki ısrarı bitmiş değil. İncirlik’teki görüşmede de rahatsız edici bir öneri getiriyorlar" ifadesini kullanan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "YPG, Rakka’ya Koalisyon’dan bağımsız olarak doğudan girsin, ÖSO birlikleri ise kuzeyden güneye doğru ilerlesin. Türkiye YPG seçeneğini kesin bir dille reddediyor. Rakka operasyonunun planlama boyutu devam ediyor ama asıl önemli olan irade. ABD bizimle mi yapacak, yoksa PYD-YPG ile mi?" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (20 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'İncirlik’te ne konuşuldu?' başlıklı yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford’un görüşmesinde ilginç bir detay var. Heyet halinde bir yere doğru bakıyorlar? Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın, “Nereye bakıyor bu adamlar” filmi gibi. Merak ettim, nereye baktıklarını araştırdım.

Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanlığı’nda görevli bir tuğgeneral tarafından brifing veriliyor. Yansıda Cerablus, El Bab, Menbiç ve Rakka’yı içine alan bir harita var. Bölgeyi iyi bilen tuğgeneral, nüfus alanlarına göre işaretlenmiş harita üzerinden Rakka operasyonu taslak planını anlatıyor. Dunford ilgiyle takip ediyor, araya girip sorular soruyor.

Genelkurmay Başkanı Akar’ın önündeki dosyaya dikkat ettim. Sol tarafında bölgenin haritasının yer aldığı kapsamlı bir dosya, Dunford’un önünde ise elyazısıyla tuttuğu notlar dikkati çekiyor.

İncirlik neden seçildi

Bu görüntüler aynı zamanda görüşme için neden İncirlik Üssü’nun seçildiğini de gösteriyor. Görüşmenin yeri bize bırakılmış. Dunford görüşmenin yerini sorunca Genelkurmay Başkanı Akar, İncirlik Üssü olmasını istemiş. Çünkü muhtemel Rakka operasyonunda harekât merkezi İncirlik olacak. Genelkurmay Başkanı Akarda harekât bölgesi olması nedeniyle İncirlik Üssü’nü tercih etmiş. Yoksa Dunford7-8 kez Ankara’ya gelmiş, Genelkurmay karargâhını ziyaret etmiş bir isim.

Görüşme nasıl geçmiş, Obamadönemine göre PYD-YPG konusunda bir esneklik hissedilmiş mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la yaptığı görüşmede bölgedeki durumu, Rakka operasyonunu ve YPG konusunu anlattığında karşısında ilgiyle dinleyen ve çok ayrıntılı sorular soran bir başkan bulmuştu. Genelkurmay Başkanı Akar da Amerikalı mevkidaşına DAEŞ’le mücadele ve PYD-YPG konusunda Türkiye’nin net duruşunu anlatıyor. PYD-YPG konusunda Türkiye’nin kesin kararlılığının altını çiziyor. Bu konunun bizim için bir beka meselesi olduğunu söylüyor. Görüşmenin ağırlığını Rakka operasyonu oluşturuyor. Türkiye bir taslak plan sunmuştu. Fırat Kalkanı operasyonu ile DAEŞ’e karşı sağlanan başarı Türkiye’nin elini güçlendirdi. Dunford’a Rakka operasyonu konusundaki taslak planımız anlatılıyor. Genelkurmay Başkanı Akar, yakın çevresine görüşmenin ‘olumlu geçtiği’ kanaatini paylaşıyor.

Rakka planının ayrıntılar

Peki, Türkiye’nin Rakka planı ne? Henüz taslak halinde. Çünkü ABD, Rakka operasyonunu birlikte yapmaya karar verirse, o zaman plana son şekli birlikte verilecek. Akçakale-Tel Abyad’dan geçen 54 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde, yol güvenliği garanti altına alınmış bir hat öngörülüyor. Taslak planın detayları şöyle:

1- Türkiye ve ABD, operasyona yoğun hava desteği sağlayacak. Karadan girmeyecek, havadan yoğun bombardıman yapacak. Bu hiç kara gücümüz olmayacağı anlamına gelmiyor. El Bab’da 180-200 arası Özel Kuvvetler, 2.200 civarında kara birliğimiz yer almıştı. 3 bin ÖSO unsuru görev yapmıştı. Tabii Rakka, El Bab’la kıyaslanmayacak ölçüde büyük. Rakka’nın büyüklüğüne uygun bir kara unsuru görev yapacak.

2- Operasyonun kara gücünü 10 bin civarındaki ÖSO birlikleri ile ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri arasından seçilmiş yerel Arap unsurlar oluşturacak. 3- Kara gücünü Türk ve ABD özel kuvvetleri sevk ve idare edecek. Rakka operasyonunun püf noktasını, YPG’nin durumu oluşturuyor. YPG dışarıda kalacak mı, kalmayacak mı? YPG konusu kırmızı çizgimiz. Ama ABD’nin uzun süredir yatırım yaptığı YPG konusundaki ısrarı bitmiş değil. İncirlik’teki görüşmede de rahatsız edici bir öneri getiriyorlar. YPG, Rakka’ya Koalisyon’dan bağımsız olarak doğudan girsin, ÖSO birlikleri ise kuzeyden güneye doğru ilerlesin. Türkiye YPG seçeneğini kesin bir dille reddediyor. Rakka operasyonunun planlama boyutu devam ediyor ama asıl önemli olan irade. ABD bizimle mi yapacak, yoksa PYD-YPG ile mi?

Türkiye, Trump yönetiminin oluşturmaya çalıştığı bölge stratejisini etkilemeye çalışıyor. Türkiye’nin içinde yer aldığı bir bölge stratejisi oluşturulması için çaba gösterirken PYD-YPG’yi de dışarıda tutmaya çaba gösteriyor.

Zorlu bir süreç.