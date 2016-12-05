ABD'nin silah cirosu azaldı Avrupa'nın arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2015 yılı raporuna göre, dünyada silah satışları arka arkaya beşinci yılda da azalma gösterirken Batı Avrupalı silah şirketleri cirolarını artırdı. Dünya silah pazarında liderlik ise açık ara farkla hâlâ ABD'de.

Dünyanın en büyük 100 silah ve askeri hizmet şirketi arasında yapılan araştırmaya göre silah ticaretinde geçen yıl toplam ciro 370 milyar 700 milyon dolar (350 milyar euro). Sayının bir önceki yıla göre yüzde 0,6 oranında düşük olduğu ancak bunun silahsızlanmaya dönük bir işaret olmadığı kaydediliyor. Düşüş trendindeki yavaşlamanın bir geri dönüş anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Silah satışlarından elde edilen cironun üçte ikisi (yaklaşık 209 milyar 700 milyon dolar) Amerikan şirketlerine ait. SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Direktörü Aude Fleurant "Lockheed Martin'in dünyanın en büyük silah üreticisi olmaya devam ettiğini” belirtti. Fleurant büyük silah sistemlerinin sevkiyatında gecikmelerin, Amerikan askeri harcamalarının kısıtlanmasının ve Amerikan Doları'nın gücünün ihracatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Batı Avrupalı şirketlerin cirosu arttı

ABD silah satışları yüzde 3 oranında gerilerken Batı Avrupa ülkelerinin silah satışlarında artış gözlendi. Batı Avrupa menşeli silah şirketlerinin yaptığı ciro 2014 yılında düşüş kaydetmişti. Avrupalı şirketlerin cirosu 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 6,6 oranında arttı. Toplam meblağ rapora 95,7 milyar dolar (90 milyar euro) olarak yansıdı.

Fransız şirketlerin bu artıştaki rolüne dikkat çeken SIPRI yetkilisi Aude Fleurant "Mısır ve Katar gibi ülkelere büyük silah ihracatları Fransız silah şirketlerinin cirosunu yükseltti” dedi. Dassault Aviation Group cirosunda yüzde 70'lik bir artış yakalarken ilk 100 şirket arasında bulunan Alman firmalarından üçünün toplam ciro artışı rapora yüzde 7,4 olarak yansıdı.

Rus firmalarının satışlarında da yüzde 6,2 oranında artış kaydedildi. Rapora göre bu artışta başta kendi ülkelerinde artan talebin karşılanması rol oynadı. Silah üretiminde geçen yıl ayrıca Güney Kore'de bir canlanma olduğu tespit edildi. İlk 100 şirket arasında bulunan Güney Koreli şirketlerin pazar payı yüzde 10 oranında arttı; listeye Güney Koreli üç yeni şirket daha girdi.

İki Türk firması yer alıyor

SIPRI'nin silah cirosu en yüksek olan ilk 100 şirket listesinde iki Türk firması var. ASELSAN listenin 82'nci sırasında yer alırken ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) listenin 91'inci sırasında yer aldı. ASELSAN silah satışlarından elde ettiği ciroyu 979 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkartırken, TUSAŞ 736 milyon dolardan 890 milyon dolara yükseltti.

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DW, DPA / EC, GA