"ABD’nin Romanya’daki askeri üssünü Türkiyeli şirket yapacak"

Ankara-Washington arasında yaşanan vize gerginliğinin ekonomiye nasıl yansıyacağı merak konusu. Özellikle Türk iş dünyasının yakından takip ettiği sürecin ne kadar ilerleyeceği ve ne zaman sona ereceği akıllara gelen ilk sorular… İş dünyası yakın dönemde bir fırtınanın kopacağını düşünürken son yaşanan gelişmenin ekonomiye etkisi henüz kendini göstermedi.

Dünyanın en büyük veri depolama şirketi Equinix’in, Zenium’un İstanbul’daki birimini 93 milyon dolara satın almıştı.

Ortaklık üssün ihalesini 28.3 milyon dolara aldı

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre; İşte vize krizi devam ederken, ABD yönetimi, Kırım gerginliği nedeniyle Doğu Avrupa’daki bazı askeri birimlerini güçlendirme kararı almıştı. Bunun önemli bir ayağı da Romanya’daki hava üssü. ABD Savunma Bakanlığı, Romanya’nın doğu kesiminde kalan Mihail Kogalniceanu’daki Askeri Hava Kuvvetleri Üssü’nü güçlendirme ve yenileme çalışması için bir ihale hazırladı. İhaleyi ABD Colorado merkezli Bryan Construction adlı şirket ile Türk firması 77 İnşaat kazandı. ABDTürk ortak inşaat şirketi Bryan 77 Construction Konsorsiyumu ihaleyi 28 milyon 350 bin dolara üstlendi. İmzalar dün atıldı.

ABD’li ortağıyla Libya ve Afganistan’da vardı

Bu proje iki şirketin ortak aldığı ilk iş değil tabii ki. Daha önce firma Afganistan ve Libya’da da ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon için inşaat çalışması yapmıştı. 6 firmanın yarıştığı ihaleyi kazanan ABD-Türk ortaklığı projeyi Eylül 2020’de tamamlayacak.

Eski Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv’in ağabeyi

Biraz da 77 İnşaat hakkında bilgi vermek gerekiyor. 1988 yılında kurulan şirketin patronu eski Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv’in ağabeyi Süleyman Ciliv.

Geçtiğimiz ay referandumla iplerin gerildiği Kuzey Irak’a ilk giden şirketlerden biri olan 77 İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv’in Mesut Barzani’nin kardeşi Nihat Barzani ile ortaklık kurduğu dile getiriliyor. Erbil Konsolosluğu binasında çalışan 77 İnşaat’ın Irak dışında en fazla çalıştığı ülke Türkiye. 77 İnşaat, son yıllarda bazı otoyol projelerinin yapımını üstlenmişti. Özellikle Karadeniz Bölgesi’ndekileri… Her ne kadar Washington- Ankara arasındaki siyasi gerilim artarak devam etse ve Türk finans sistemine olumsuz yansımasını sürdürse de şirketlere henüz bir etkisi yok… En azından ABD Ordusu ile iş yapan firmalar bu sürecin