ABD'nin rekortmen dizisi bitiyor

ABD'de 1952'den beri CBS televizyon kanalında yayınlanan bir dizi, bu eylül ayında ekrana veda etmeye hazırlanıyor.



Variety dergisindeki haberde, ABD'nin en eski dizilerinden biri olan ve gündüz kuşağında 50 yıldan fazla devam eden pembe dizi "Guiding Light"ın sona ermesine karar verildiği belirtildi.



Dizinin 1937 ile 1952 arasında da radyoda yayımlandığı ve bugüne kadar yaklaşık 16 bin kez ekranlarda yer alan dizinin son bulması, konuları genellikle aşk hikayesi, rekabet ve ihanet olan bu türden Amerikan dizilerinin sayısını 7'ye düşürüyor.



Genellikle kadın seyirciye hitap eden bu Amerikan dizilerinin bazıları 1956'dan beri yayımlanan "As the world turns", 1963'ten beri yayımlanan "General hospital" ve 1965'ten beri yayımlanan "Days of our lives" olarak sıralanıyor.