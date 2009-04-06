'ABD'nin Orta Doğu politikası değişmeli'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Orta Doğu'ya yaklaşımında yeni bir denge izlemesi gerektiğini ve Orta Doğu'da adil bir çözüm için ABD'nin politikasının değişmesi gerektiğini belirtti.



Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti öncesinde G-20 zirvesi sırasında New York Times (NYT) gazetesi muhabirlerinden Roger Cohen'e Londra'da verdiği mülakat, gazetenin bugünkü internet sayfasında yayımlandı.



Başbakan Erdoğan, mülakatta ABD'nin Orta Doğu'ya yaklaşımında "yeni bir denge" izlemesi ve "adil, hakkaniyete uygun ve herkesi içeren bir çözüm için ABD'nin Orta Doğu'daki politikasının değişmesi gerektiğini" ifade etti.



Başbakan Erdoğan'ın bu kapsamda "Hamas müzakere masasında temsil edilmelidir, ancak o zaman çözüme kavuşulabilir" dediğini yazan gazetede, Erdoğan'ın sadece Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşülerek Orta Doğu'da çözüme ulaşılamayacağını ve bu durumu Batılı ülkelere de anlattığını söylediği belirtildi. Gazetenin yorumunda ise "Türkiye'nin İsrail'in Orta Doğu'daki en iyi arkadaşı olarak Orta Doğu'da artık statükonun devam edemeyeceği mesajını ABD'ye verdiği" ifadesi kullanıldı.



Gazetede, Başbakan Erdoğan'ın Başkan Obama'nın Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell'in göreve atanmasının çok iyi bir adım olduğunu ve Mitchell'in konuları iyi bilen son derece olumlu bir kişilik olduğunu söylediği de belirtildi.



Mülakatta, Başbakan Erdoğan'ın Davos zirvesinde düzenlenen toplantıdan erken ayrılışıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya ise "Eğer öyle yapmasaydım bu kendime ve orantısız güç kullanılan binlerce kurbana karşı saygısızlık olurdu" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın bu kapsamda Gazze'de öldüren 300'e yakın çocuğu örnek vererek, "Daha fazla ne

söyleyebilirim?" dediği vurgulandı.



ABD Başkanı Obama'nın, göreve başladıktan sonra ilk kez Müslüman bir ülkeye gittiğine işaret edilen haberde, Başbakan Erdoğan'ın Başkan Obama'dan "sessiz ve korunmasız milyonlarca insanın sesi ve koruyucusu" olmasını istediğini ve Orta Doğu'nun Obama'dan bunu beklediğini söylediği de kaydedildi.



Mülakatta Başbakan Erdoğan'ın kişisel olarak "Barack Hussein Obama'nın ABD Başkanı olarak seçilmesinin çok büyük sembolik anlamı olduğunu düşündüğünü" ve "hem Müslüman hem de Hristiyan ismi olan Obama'nın isminde bir sentez" olduğunu vurguladığı, ancak bazen bazılarının bu senteze bilerek önem vermediklerini söylediği de belirtildi.



Başbakan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Obama'nın herkes tarafından "bizden biri" olarak görülebilmesinin de dünyanın lider ülkesi olan ABD'ye uygun bir durum olduğunu düşündüğünü söylediği kaydedildi.



Mülakatta Başbakan Erdoğan'ın, İslam'la modernliğin birbiriyle uyumlu olup olmadığı yönündeki soruya ise İslam'ın bir ideoloji değil, bir din olduğunu belirttiği ve Müslüman bir kişinin modernliğe karşı olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladığı belirtildi.



Gazete, kendi yorumunda ise günümüzde Obama'nın Batı ile Müslüman dünya arasındaki tehlikeli bölünmeyi aşmasının ve ikisi arasında köprü kurmasının stratejik açıdan son derece önemli olduğunu yazdı.







