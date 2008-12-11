ABD'nin ölüm kusan robot silahı

ABD'nin yeni ölüm makinesi - VİDEO

"Multiple Kill Vehicle" olarak adlandırılan, kısaca MKV olarak kayıtlara geçen "Çok Yönlü Ölüm Aracı", metal bir kutu gibi görünüyor. Sonra kutu açılıyor ve her tarafından ölüm kusuyor. Saniyede yüzlerce atış yapabilen MKV, California'daki Edwards Hava Üssü'nde denendi.Aslında Amerikan Füze Savunma Ajansı için dizayn edilen bir silah. Çünkü asıl kullanım amacı düşman füzeleri, hedefe ulaşmadan, henüz rotasının başındayken vurmak. Bu nedenle MKV'ler taşıyıcı füzelere yerleştirilerek, yörüngeye gönderilmeleri söz konusu.Ancak bazı uzmanlara göre bu korkunç silah cephede de kullanılabilecek ve inanılmaz sonuçlar yaratabilecek nitelikte.Amerikan Füze Savunma Ajansı, Lockheed Martin'in rakibi Raytheon silah şirketinin de kendi MKV'sini geliştirdiğini ve yakında tanıtacağını açıkladı.