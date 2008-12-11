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Bilim / Teknoloji

ABD'nin ölüm kusan robot silahı

İşte ABD'nin korkunç silahı: 'Çok Yönlü Ölüm Makinesi'... Havada uçup saniyede yüzlerce atış yapabiliyor

11 Aralık 2008 02:00

İşte ABD'nin korkunç silahı: Çok Yönlü Ölüm Makinesi... Amerikan silah şirketi Lockheed Martin geliştirdi ve denedi. Deneme başarıyla tamamlandı. Pentagon için geliştirilen yeni silah bildiklerimizden çok farklı.

ABD'nin yeni ölüm makinesi - VİDEO

"Multiple Kill Vehicle" olarak adlandırılan, kısaca MKV olarak kayıtlara geçen "Çok Yönlü Ölüm Aracı", metal bir kutu gibi görünüyor. Sonra kutu açılıyor ve her tarafından ölüm kusuyor. Saniyede yüzlerce atış yapabilen MKV, California'daki Edwards Hava Üssü'nde denendi.

Aslında Amerikan Füze Savunma Ajansı için dizayn edilen bir silah. Çünkü asıl kullanım amacı düşman füzeleri, hedefe ulaşmadan, henüz rotasının başındayken vurmak. Bu nedenle MKV'ler taşıyıcı füzelere yerleştirilerek, yörüngeye gönderilmeleri söz konusu.

Ancak bazı uzmanlara göre bu korkunç silah cephede de kullanılabilecek ve inanılmaz sonuçlar yaratabilecek nitelikte.

Amerikan Füze Savunma Ajansı, Lockheed Martin'in rakibi Raytheon silah şirketinin de kendi MKV'sini geliştirdiğini ve yakında tanıtacağını açıkladı.

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