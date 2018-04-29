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BBC Türkçe

ABD'nin Ohio Eyaleti'nde IŞİD mesajlı siber saldırı

ABD'nin Ohio Eyaleti'nde, Vali John Kasich'in internet sitesi dahil birçok site bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Hedef alınan sitelerin giriş sayfalarını ABD Başkanı Trump'ı tehdit eden IŞİD'i destekleyen mesajlar yerleştirildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Ohio Eyaleti'nde, Vali John Kasich'in internet sitesi dahil birçok site bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Hedef alınan sitelerin giriş sayfalarına, ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit eden ve IŞİD'i (Irak Şam İslam Devleti) destekleyen mesajlar yerleştirildi.

Mesajda, "Donald Trump, Müslüman ülkelerde akıtılan her damla kan için hesap verecek" cümlesi yer aldı.

Mesajın sonunda "İslam devletini seviyorum" ifadesine yer verildi.

Saldırı, kendisine Team System DZ adını veren bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Vali John Kasich'in sitesi saldırı ardından belli bir süre kullanılmadı.

John Kasich'in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Durumu fark eder etmez derhal bunu çözmeye başladık. Olay tamamen çözülünceye kadar gözlemlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bilgisayar korsanları ayrıca, Ohio Sağlık Dönüşüm Bürosu, Ohio Sağlık Yardım Departmanı'nın da aralarında bulunduğu başka bazı kamu sitelerini de bir süreliğine erişilemez hale getirdi.

Bu sitelerin büyük bölümü belli bir süre sonra normale döndürülürken bazıları ise saatlerce kapalı kaldı.

Team System DZ, geçmişte de bazı siber saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırıların çoğunda İsrail karşıtı mesajlar kullanılmıştı.

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