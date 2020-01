Oakland, polisin şiddet uyguladığı eylemcilere tazminat ödeyecek

ABD’de Ulusal Avukatlar Birliği'nin Kasım 2010’daki ‘Occupy Oakland’ eylemlerinde polisin eylemcilere uyguladığı orantısız güç için açtığı davada ön uzlaşma sağlandı. Oakland eyaleti, eylemlerde polisin gözaltına aldığı 150 kişiye "insanlık dışı" yöntemler kullandığı iddiasıyla açılan davanın kapanması için yaklaşık 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

New York’ta başlayan "Wall Street'i İşgal Et" eylemleri ülkenin her yerine sıçrarken, "Occupy Oakland" protestoları polisin eylemcilere gösterdiği şiddetle gündeme gelmişti.

Oakland'da açılan dava, eylemcilere 1 milyon dolar ödeme kararı ile sonuçlanırken New York'ta da eylemcilere yapılan müdahalelerle ilgili olarak açılan bir davada eylemcilere 360 bin dolar ödenmesine karar verilmişti.