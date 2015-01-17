ABD'nin Nevada eyaletinde ağaca yaslanmış 132 yıllık tüfek bulundu

ABD'nin Nevada eyaletindeki Great Basin Ulusal Parkı'nda, ağaca yaslanmış 132 yıllık bir tüfek bulundu. Winchester marka tüfeğin tam olarak kaç yıldır burada durduğu bilinmiyor ancak uzmanlara göre tüfeğin ahşap kısımlarının çatlaması ve üzerinin tozla kaplı olması, uzun bir süredir bu halde durduğuna işaret ediyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nichole Andler adlı bir park yetkilisi, "Gizem dolu bir şey" dedi. Winchester tüfekleri 20'inci yüzyılın başlarında ABD'nın batısında şimdiki park alanlarının madencilik ve çiftçilik için kullanıldığı dönemlerde çok yaygındı.

Şirket tarafından 1873-1916 yılları arasında 700 binden fazla tüfek üretildi.

Kayıtlar, parkta bulunan silahın 1882'de üretildiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar henüz silahın nerede kullanıldığını tespit edemedi.

Andler, Washington Post gazetesine, "Tüfeğin muhtemelen iyi ve ilginç bir hikayesi var" dedi.

Nevada'nın doğusundaki park, mağaraları ve beş bin yıllık çam ağaçlarıyla ünlü.

Nichole Andler, silahın ahşap kısmının ağacın gövdesinin rengini alması nedeniyle yıllarca fark edilmemiş olabileceğini söyledi.