ABD'nin ‘müstakbel' Dışişleri Bakanı, Türkiye sorusuna ne yanıt verdi?

ABD’nin ‘müstakbel’ Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ‘Suriye’yi paylaşmak için toplandığını’ söyledi. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’e girmesini ‘tekere bir çomak daha sokulması’ olarak nitelendiren Pompeo, yine de Suriye görüşmelerinin bir parçası olabileceklerini ifade etti.

ABD Senatosu’ndaki Dış İlişkiler Komitesi’nde, ABD Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturuma katılan CIA Direktörü Pompeo, Demokrat üye Bob Mendez’in Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Ankara’daki Suriye zirvesinde çekindikleri fotoğrafı göstererek, "NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor, IŞİD'i birlikte yendiğimiz Kürtlerle savaşıyor… Bu fotoğrafta Amerika nerede?” diye sorması üzerine şu cevabı verdi:

"Onlar (Erdoğan, Putin, Ruhani) Suriye'yi paylaşmak için oradaydılar… Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu.”

ABD Dışişleri Bakanı adayı, diğer yandan ''Bu görüşmelerin parçası olabiliriz'' diye ekledi.