ABD'nin Las Vegas kentinde konsere silahlı saldırı, 2 ölü 26 yaralı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü, 12’si kritik durumda olmak üzere 26 kişinin yaralandığı duyurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir müzik festivalinde yükselen otomatik silah sesleri duyuluyor.

SWAT ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir şüphelinin öldürüldüğü Las Vegas polisi tarafından yapılan twitter paylaşımında duyuruldu.

Saldırıdan sonra güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan McCarran Havalimanının kısmen açıldığı bildirildi.

Las Vegas Polis Departmanı tarafından paylaşılan son tweette ise polisin bölgede başka saldırgan olmadığını düşündüğü duyuruldu.