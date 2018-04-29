'ABD'nin Kuzey Kore konusunda ne seçeneği var ne de vakti'

Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemeleri, Pyongyang'ın ABD ana karası için oluşturduğu tehdide ilişkin kaygıları güçlendirdi, aynı zamanda herhangi bir saldırının oluşmasını önleme kararlılığını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatör Lindsey Graham ile konuşurken aklında bu konu vardı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Trump'ın kendisine, Pyongyang'ın ABD'nin menzili içinde bulunduğu füze programını sürdürmesi durumunda iki ülke arasında savaş yaşanacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise askeri seçeneklerini güncelledi, ancak aynı zamanda bir çatışmanın felakate yol açacağını da söylüyor.

Bunun ışığında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, uzun vadede ABD'nin bir rejim değişikliği istemediğini ve amacın diyalog olduğunu tekrarladı; ancak görüşmelerin Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesi zemininde gerçekleşemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Pyongyang ise kategorik olarak bu şartları reddediyor.

Tillerson'a göre strateji barışçıl ancak sürekli bir kampanya ile Kuzey Kore'nin fikrini değiştirmesi için ekonomik baskı uygulamak.

Ancak Kuzey Kore'nin peşpeşe füze denemelerinde elde ettiği gelişmeler, Pyongyang'ın nükleer programını sonlandırmasını gerçekçi bir ihtimal olmaktan uzaklaştırıyor.

Söz konusu Kuzey Kore olduğunda, iyi bir seçenek bulunmadığı gibi bu kez o iyi seçeneğin peşine düşmek için zaman da az.