T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'ABD'nin Kuzey Kore konusunda ne seçeneği var ne de vakti'

BBC'nin ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Barbara Plett Usher, ABD ve Kuzey Kore gerilimiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Usher, Trump yönetiminin manevra alanının kısıtlı olduğunu vurguluyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemeleri, Pyongyang'ın ABD ana karası için oluşturduğu tehdide ilişkin kaygıları güçlendirdi, aynı zamanda herhangi bir saldırının oluşmasını önleme kararlılığını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatör Lindsey Graham ile konuşurken aklında bu konu vardı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, Trump'ın kendisine, Pyongyang'ın ABD'nin menzili içinde bulunduğu füze programını sürdürmesi durumunda iki ülke arasında savaş yaşanacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise askeri seçeneklerini güncelledi, ancak aynı zamanda bir çatışmanın felakate yol açacağını da söylüyor.

Bunun ışığında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, uzun vadede ABD'nin bir rejim değişikliği istemediğini ve amacın diyalog olduğunu tekrarladı; ancak görüşmelerin Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesi zemininde gerçekleşemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Pyongyang ise kategorik olarak bu şartları reddediyor.

Tillerson'a göre strateji barışçıl ancak sürekli bir kampanya ile Kuzey Kore'nin fikrini değiştirmesi için ekonomik baskı uygulamak.

Ancak Kuzey Kore'nin peşpeşe füze denemelerinde elde ettiği gelişmeler, Pyongyang'ın nükleer programını sonlandırmasını gerçekçi bir ihtimal olmaktan uzaklaştırıyor.

Söz konusu Kuzey Kore olduğunda, iyi bir seçenek bulunmadığı gibi bu kez o iyi seçeneğin peşine düşmek için zaman da az.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BBC ABD Dışişleri BakanlığıBarbara Plett Usher ABDKuzey KoreUsher TrumpPyongyang ABDBaşkanı Donald Trump Senatör Lindsey GrahamSenatör Lindsay Graham TrumpSavunma BakanlığıBununABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24