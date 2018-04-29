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BBC Türkçe

ABD'nin Kudüs kararı sonrası Hamas lideri İsmail Haniye intifada çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Hamas lideri İsmail Haniye İsrail'e karşı 'yeni bir intifada' çağrısı yaptı. Haniye El Fetih'e de seslenerek "Net bir tavır takının" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Hamas lideri İsmail Haniye İsrail'e karşı 'yeni bir intifada' çağrısı yaptı.

Gazze'de konuşan Haniye, "İntifada başlatmadan, ABD tarafından desteklenen Siyonist politikalara karşı duramayız. Siyonist düşmana karşı yeni bir intifada çağrısı yapmalı ve bu intifada için emek harcamalıyız" dedi.

Filistin'de İsrail'e karşı halk isyanı anlamına gelen intifada, daha önce 1987 ve 2000'de ilan edilmişti.

Haniye, Ramallah'taki El Fetih yönetimine de çağrıda bulunarak "Net bir tavır takının" dedi.

Hamas lideri, Kudüs bütünlük içinde bir şehirdir. Doğu ya da Batı Kudüs diye bir şey yok. Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail'in işgalini tanımıyoruz" diye konuştu.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de bugün greve giderek protestolar düzenliyor.

İsrail ordusu, bölgeye yeni asker sevkiyatı yaptı. Ordudan yapılan açıklamada bunun "bölgedeki olası gelişmelere hazırlık" olarak yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının ardından Trump'ı övdü ve kendisinin de Kudüs tarihine geçtiğini söyledi.

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