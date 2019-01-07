ABD'nin Küba'yı suçladığı 'sonik saldırı' cırcır böceği çıktı

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ABD’nin Küba’yı diplomatlarına ‘sonik saldırı’ düzenlemekle suçladığı ses kaydını inceleyen bilim insanları bunun kaynağının ‘Anurogryllus celerinictus’ olarak bilinen kısa kuyruklu Hint cırcır böceği olduğu sonucuna vardı.

Lincoln Üniversitesi’nde çalışan Fernando Montealegre-Zapata, Associated Press tarafından yayınlanan ses kaydıyla ilgili Guardian'a, “Kayıt, kesinlikle Anurogryllus celerinictus grubundan bir cırcır böceğine ait. Karayiplerden olan bu türün çağrısı 7 kHz civarında ve alışılmadık bir hızda insan kucağına ulaşıyor. Bu da insanlarda düzenli bir keskin titreşim hissine sebep oluyor” dedi.

California Üniversitesi'nden Alexander Stubbs da sesleri ilk duyduklarında Karayiplerde yaptıkları bir arazi çalışmasını hatırladıklarını, duydukları güçlü titreşim ve yüksek frekansların bu türdeki böceklerin çıkardığı seslere çok benzediklerini söyledi. Erkek cırcır böceklerinin karşı cinse kur yapmak için söyledikleri şarkıların buna örnek gösterilebileceği belirtildi.

Washington, 2017’nin sonunda Küba'daki ABD Büyükelçiliği'nin çalışanlarına yönelik 'gizemli saldırılar' nedeniyle elçilik çalışanlarının büyük kısmını ülkeden çekme kararı almıştı.