'ABD'nin Kobani operasyonu PR kampanyası'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Cemalettin Haşimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kobani'ye düzenlediği hava saldırılarını "halkla ilişkiler kampanyası" olarak niteledi.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Haşimi, "Biz Kobani'deki trajedi konusunda endişelenirken, bu teröre karşı verilen mücadelenin bir şekilde bir halkla ilişkiler kampanyasına dönüştüğüne inanıyoruz" dedi.

"Açıkçası tüm bu belli zamanlarda 'farkındalık yaratma' çabalarından yorulduk. Birkaç bomba bırakmak yetmez" ifadesini kullanan Haşimi, "Hava saldırıları gerekli ancak Suriye'nin geleceği konusunda siyasi bir perspektifiniz yoksa, hava bombardımanı yetmez ve Kobani bu şekilde saldırılan son kasaba olmaz" dedi.

'Kendimizi aptal yerine koymayalım'

Haşimi, "Kobani'deki durum gerçekten korkunç ama Suriye'de daha önce de benzer trajediler gördük. Kendimizi aptal yerine koymayalım" diye konuştu.

Telegraph'ın haberine göre, IŞİD militanlarının gerçekleştirdiği toplu infaz ve kafa kesme görüntülerinin uluslararası kamuoyunu histerik abartı durumuna ittiğini belirten Haşimi, BM'nin Kobani'nin "yeni Srebrenitsa" olabileceği yönündeki uyarılarının da siyasi boyut taşıdığını ve söz konusu iddiaların IŞİD'e karşı askeri saldırılar düzenlenmesi için uluslararası destek sağlanmasını hedeflediğini söyledi.

"Kobani'nin bağlam dışında bırakılarak ayrı tutulup Suriye'deki tek dönüm noktası gibi görülmesi doğru bir okuma değil" ifadesini kullanan Haşimi, "Bu Halep için adil değil. Bu rejim ya da IŞİD tarafından harap edilen diğer kentler için adil değil" diye konuştu.