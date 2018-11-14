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Ekonomi

ABD'nin kayaç petrolü üretimi Aralık'ta rekor düzeye ulaşacak

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yapılan öngörüye göre, ABD'nin kayaç petrolü üretimi Aralık ayında günde 7

14 Kasım 2018 12:13

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD Enerji Bakanlığı\'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yapılan öngörüye göre, ABD\'nin kayaç petrolü üretimi Aralık ayında günde 7.94 milyon varil ile rekor kıracak.
Kayaç petrolü üretiminde beklenen günde 113 bin varil artışın, günde 63 bin varillik bölümünün Permian bölgesinden gelmesi bekleniyor.
EIA, ABD\'nin doğal gaz üretiminin de Aralık ayında bir önceki aya  göre 1.0 milyar feet küp artarak 75.1 milyar feet küp düzeyine yükselmesini bekliyor. 2017 Aralık ayında üretim 63.9 milyar feet küp olmuştu.

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