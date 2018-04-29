T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'nde patlama

Karadağ hükümeti, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilinmeyen bir kişinin patlayıcı maddeyi, başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldür

29 Nisan 2018 20:30

Karadağ hükümeti, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilinmeyen bir kişinin patlayıcı maddeyi, başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğü belirtildi.

Atılan patlayıcının büyük ihtimalle bir el bombası olduğu bildirilirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmedi.

ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.

Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi.

Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.

630 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da yapılan referandumun ardından bağımsız olmuştu.

Oylamayla, eski Yugoslavya'dan arda kalan ülkelerle kurulan Sırbistan-Karadağ, kuruluşundan sadece üç yıl sonra dağılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KaradağABD BüyükelçiliğiHükümetinTwitterPodgoricaBüyükelçiliğiYugoslavyaSırbistan-Karadağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24