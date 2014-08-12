ABD'nin IŞİD operasyonu hangi aşamaya geldi?

ABD Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Direktörü Korgeneral William Mayville "Hava saldırılarının IŞİD'in operasyonel hızını yavaşlattığını ve Erbil'e ilerleyişlerini geçici olarak engellediğini düşünüyoruz. Ancak IŞİD'in oluşturduğu tehdidin ivmesini kırmakta olduğumuzu söyleyemem" diye konuştu.

Korgeneral Mayville, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerine karşı düzenledikleri hava saldırılarının geçici bir etki yaptığını söyledi.



Mayville, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, "Saldırılarımızı yoğunlaştırdığımız alanlarda çok geçici bir etki yaptık ve (IŞİD'in) daha doğuya Erbil'e doğru ilerleme konusundaki bazı taktik kararlarının önünü kesmiş olabiliriz. Benim tahminim, IŞİD'in toparlanmaya çalışıp başka yere hareket edeceği yönünde. Dolayısıyla IŞİD'in oluşturduğu tehdidin ivmesini bir şekilde kırmakta olduğumuz ya da kontrol altına aldığımızı söyleyemem" dedi.

'Çok iyi organize olmuşlar'

Mayville, "Kuzey Irak'taki Amerikan hava saldırılarının IŞİD'in operasyonel hızını yavaşlattığını ve Erbil'e ilerleyişlerini geçici olarak sekteye uğrattığını düşünüyoruz. Ancak, bu saldırıların IŞİD'in genel kabiliyetlerini ya da Irak ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki operasyonlarını etkilemesi pek muhtemel değil" diye konuştu.

IŞİD'in Irak ve bölgeye oluşturduğu tehdidden çok kaygılı olduğunu ifade eden Mayville, "Çok iyi organize olmuşlar, iyi teçhizatlanmışlar. Operasyonlarını koordine ediyorlar ve birden fazla eksende saldırma yetenekleri olduğunu şu ana kadar gösterdiler" yorumunda bulundu.

Mayville, ABD'nin şu anki operasyonlarının, Amerikan vatandaşlarını ve tesislerini savunmak, insani yardımlara destek veren ABD uçaklarını korumak ve Sincar Dağı'nı kuşatan IŞİD mevzilerini hedef almayı içerecek şekilde sınırlı bir boyuta sahip olduğuna işaret ederek, "Hava harekatını, halihazırdaki meşru müdafaa aktivitelerinin ötesine taşıyarak genişletme yönünde bir plan yok" ifadesini kullandı.

Her gün operasyon

ABD savaş uçakları, Irak'ta binlerce Ezidi'nin mahsur kaldığı Sincar Dağı yakınlarındaki IŞİD) terör örgütü hedeflerine yeni hava saldırıları düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 13.10 ile 16.30 arasında düzenlenen saldırılarda, IŞİD'e ait dört kontrol noktası ve aralarında "Humvee" tipi aracın da olduğu zırhlı araçlar vuruldu.

Operasyonda görev alan uçakların daha sonra bölgeyi güvenli biçimde terk ettiği belirtildi.

ABD ordusu, Başkan Barack Obama'nın yetki vermesinin ardından cuma gününden bu yana her gün IŞİD hedeflerine karşı operasyonlar düzenliyor.