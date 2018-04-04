ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump "Suriye'den çekilmenin vakti geldi" dese de Trump'ın askeri danışmanları farklı düşünüyor. CENTCOM Komutanı General Joe Votel ABD'nin bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirirken, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da 'Suriye'deki görevlerinin henüz bitmediğini' söyledi.

YPG'yi ABD'nin bölgedeki ana ortağı olarak niteleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'nin IŞİD'den kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi: AA'nın haberine göre Orgeneral Votel, Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Büyükelçi Mark Green ile ABD Barış Enstitüsünün düzenlediği "IŞİD Sonrası Irak ve Suriye'nin İstikrarı' konulu panelde konuştu.

​Başta Münbiç olmak üzere Türkiye ile ABD'nin Suriye'deki öncelikleri konusunda ayrıştığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Votel, Türkiye ile iletişim kanallarının iyi ve açık olduğunu söyledi.

Bölgenin birçok aktörün faaliyet göstermesi bakımından oldukça karmaşık olduğunu belirten Votel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile bu konuda (Suriye) çok sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Suriye'de öğrendiğimiz önemli bir şey bölgede çok fazla aktör olduğu için insanlarla konuşabileceğiniz mekanizmalarınızın olması gerekir. NATO müttefiklerini karşı karşıya getirmemek ve yapmak istemediğimiz faaliyetlere girmemek için gerginlikleri düşüren, onları konuşmakla koordinasyon ve ayrışmakla çözeceğiniz mekanizmalarınız olmalı."

Türkiye ile ABD kuvvetlerini güvenli bir şekilde ayrıştırmak üzere iletişimin iyi olduğunu kaydeden Votel, kendi hedefinin de Türkiye ile mevcut iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu dile getirdi.

YPG 'ana ortağımız'

IŞİD karşıtı askeri operasyonların başarılı olduğunu savunan Votel, IŞİD tehdidinin azalması ile Suriye'de asıl sorunların tekrar baş göstermeye başladığını söyledi.

IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 90'nından fazlasının alındığını belirten Votel, "Onların halen varlık göstermeye devam ettiği küçük bir alan var. Bu alanlarda operasyonlara devam etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin YPG'ye karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Votel, Afrin operasyonunun Suriye'nin doğusundaki IŞİD karşıtı operasyonları etkilediğini ileri sürerek, "Bunun (Zeytin Dalı Harekatı) burada bir etkisi oldu, sahadaki ana ortağımız bu durumlara tepki verip kendi yöntemleri ile buna müdahil olduğu için bu durum operasyonlarımızı yavaşlattı. Bu bizim için ne demek oluyor? IŞİD'e baskı uygulama yollarına bakmamız ve sahada gerginlikleri düşüren mekanizmalar geliştirmeye devam etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.

Votel, YPG'nin Suriye'nin doğusundan çekilip Afrin'e gitmesinin IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılması hedefini tehlikeye sokup sokmadığına ve ABD'nin bu konuda ikame bir yolu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Burada her zaman bir yol vardır. Bu konuyu nasıl aşacağımız üzerinde çalışmamız gerekir. Suriye Demokratik Güçlerine baktığınızda bu 60 binden fazla kuvvetin yarısından biraz fazlasının Arap olduğunu ifade etmemiz önemli. Onlar bizimle kaldılar ve bizimle kalan Kürtler de vardı. Elbette ki sahada şu andaki durumlarla ilgilenmemiz gerekir ancak kendimizi içinde bulduğumuz duruma göre ayarlayabildiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

​ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

Mcgurk: Bu görevi tamamlayacağız

McGurk, "IŞİD ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

Münbiç'teki YPG varlığı üzerine Türkiye ile ABD arasındaki tansiyona değinerek, Münbiçkonusunda söz konusu gerilimi çözmek üzere diplomatik sürecin devam ettiğini söyleyen McGurk Münbiçhalkının nispeten laik olduğunu iddia ederek Münbiç'teki muhalif gruplar arasında belirli ölçüde 'İslamcı' grupların olmasının kentin içerisinde ideolojik ayrıma yol açabileceğini savundu.

​ABD, neredeyse her gün Suriye'de hava saldırısı düzenliyor. Aynı zamanda ABD destekli militanları ve Kürtleri eğiten özel harekat kuvvetleri de Suriye'de bulunuyor.

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında IŞİD'in ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.