"ABD'nin İran'dan petrol ithalatını durdurma talebi Türkiye'yi olumsuz etkileyecek"

ABD, müttefiklerinin İran’dan petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmasını talep etmeye hazırlanıyor. Türkiye, 2017'de ithal ettiği 25.7 milyon tonluk ham petrolün 11.4 milyon tonunu İran'dan satın aldı. ABD’nin bu adımı petrol ihtiyacının yarısını İran’dan karşılayan Türkiye’yi 'olumsuz' etkileyeceği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin İran’dan yaptıkları petrol ithalatını o zamana kadar sıfırlamalarını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte İran’dan petrol ithalatı yapan başlıca devletler arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2017 verilerine göre Türkiye yıllık ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini İran’dan yaptığı ithalat ile karşılıyor. Buna göre 2017’de Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği 25.7 milyon tonluk ham petrolün 11.4 milyon tonu İran’dan satın alındı.

Yetkili ayrıca konuyla ilgili Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve İran’dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görüşmediklerini ancak görüşeceklerini belirtti.

"Bizi bağlamaz"

Reuters’a konuşan petrol endüstrisi analistleri ise İran’ın petrol piyasasından soyutlanması sonrasında OPEC üreticilerinin bu açığı kapatacak üretim kapasitelerinin olmadığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs itibarıyla çekildiklerini açıklaması sonrası anlaşma hükümlerinin iptalinin yürürlüğe girmesi için gereken 180 günlük süre 4 Kasım’da doluyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar durdurma çağrısına yönelik olarak olarak, “ABD’nin kararı bizi bağlamaz” demişti.