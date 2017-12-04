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Dünya

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi önemli bir ticaret rotasını etkileyebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmanın feshedilmesi, İran ve Afganistan arasındaki önemli bir liman rotasını kötü etkileyebilir

04 Aralık 2017 18:33

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmanın feshedilmesi, İran ve Afganistan arasındaki önemli bir liman rotasını kötü etkileyebilir.
İran ve Afganistan arasında yer alan ticaret rotasının duraklarından biri olan İran Chahbahar Limanı, ABD\'nin İran\'la imzaladığı nükleer anlaşmasından ayrılmasının, liman ticaretini kötü etkileyeceği tahmin ediliyor. 2015 yılında İran ve ABD arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Harekat Planı (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) ile limanın gelişimi artarken, ABD\'nin bu yıl anlaşmadan çekilmeyi değerlendirdiğini açıklaması, liman üzerindeki ticareti azaltabilir.
JCPOA\'nın imzalanmasının ardından İran Rusya, Çin, Hindistan, Batı Avrupa ve ABD ile birçok yatırım ve ticaret anlaşması imzalamıştı. JCPOA\'yı imzalayan diğer ülkeler nükleer anlaşmanın etkisini savunurken, ABD\'nin anlaşmadan ayrılma kararı diğer ülkelerce desteklenmiyor. İran Ulaştırma Bakanı Mohammad Rastad konuyla ilgili Al Jazeera\'ya yaptığı açıklamasında, \"JCPOA\'yı takiben birçok ülkeyle başarılı görüşmeler yaptık. Bu yatırımların, uluslararası ilişkilerimizi çok iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu ilişkilerin de denizcilik ve liman aktivitelerimize olumlu katkılar yapacağını umuyoruz\" dedi.
Chahbahar Limanı\'nın gelişimi ve İran\'a olan katkıları ABD\'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine bağlı olarak görünse de, İran hükümeti limanın anlaşmadan etkilenmeyeceğini ve diğer ülkelerle olan yatırım anlaşmalarının devam edeceğini söyledi.  

 

 

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