ABD'NİN İRAN AMBARGOSUNDAN İLK ETKİLENEN İRANLI HAVAYOLU ŞİRKETLERİ OLDU...

ABD AMBARGOSU İRAN UÇUŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

ABD\'nin İran\'a yönelik ambargo doğrultusunda 1 Kasım\'da başlayan yasak nedeniyle Türkiye\'ye uçan İranlı havayolu şirketlerine akaryakıt verilmedi.

ABD\'nin İran\'ın petrol ve enerji ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımları 1 Kasım itibariyle başladı. Yaptırımlar ilk etkilenen havayolu şirketleri oldu. Türkiye\'ye tarifeli ve tarifesiz(charter) sefer yapan havayolu şirketlerinin uçakları indikleri havalimanlarında akaryakıt alamadı. Bu nedenle geliş ve gidiş yakıtlarını İran\'dan alarak Türkiye\'ye uçan şirketler, yolcu ve kargo kapasitelerini düşürerek soruna geçici çözüm buldular. Havayolu şirketlerinin yetkilileri bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğini belirterek, kısa zamanda çözüm bulunması gerektiğini, aksi taktirde seferlerin duracağını söylediler.

\"BU TÜRKİYE\'YE GELEN İRANLI TURİST SAYISINDA KAYBA NEDEN OLACAK\"

Bugün öğleden sonra İran\'ın Tebriz şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen İranlı charter havayolu şirketi ATA Airlines, İstanbul\'a 50 yolcu eksik geldi ve gitti. ATA Havayolları Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Behzad Atarod, ABD ambargosu konusunda, kendilerine 31 Ekim\'de bir yazı ulaştığını ifade ederek, \"Bu yazı bütün İranlı havayolu şirketlerinin temsilcilerine gönderildi. Ayın 1\'inden itibaren(1 Kasım) İranlı uçakların hiçbirine Türkiye\'de yakıt verilmeyecek. Bizim de dün uçağımız yoktu; bugün Tebriz\'e uçağımız var. Ancak ona yakıt alamadık. Çünkü istesek bile vermeyecekler. Bu nedenle yolcu sayısını neredeyse yarı yarıya düşürdük\" diye konuştu.

\"İRANLI TURİST SAYISINA OLUMSUZ ETKİLER\"

Atarod, \"İki yakıt veren firma var. İkisi de Amerika ile bağlantılı olduğu için maalesef alamıyoruz. Bugün İstanbul-Tebriz uçuşumuz vardı. MD-83 tipi uçaklarımız 160 kişilik ancak biz bunu 100 yolcuya düşürdük. Çünkü uçağın ağırlığını azaltarak yakıt sorunu yaşamasın istedik\" dedi. Ambargonun İranlı havayolu şirketlerini ve dolayısıyla Türkiye\'ye gelecek İranlı turist sayısını da olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Atarod, \"Yakıt verilmediği takdirde yolcu sayısını uçurmak mümkün değil. Çünkü şirketler zarar eder. Bu da Türkiye turizmi açısından, burada çalışan İranlı firmalar açısından büyük bir kayıp\" ifadelerini kullandı.

5 İRAN ŞİRKETİ UÇUYOR

İstanbul Tahran hattında İran\'ın milli hava yolu şirketi İran Air dışında Mahan Air, ATA Airlines, Qeshm Airlines, Iran Aseman Airlines\'ın uçuşları yer alıyor

Görüntü Dökümü

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-Tebriz\'e giden uçağın körükte çıkışı

-Uçağın altındaki görevliler

-Uçağın pushback aracıyla itilmesi

-Uçağın pist başına gidişi

-Cashmir Air\'in uçağından görüntüler

-İran\'a sefer giden uçaklar

-İranlı havayolu şirketlerinin terminaldeki ofisleri

-Behzad Atarod ile röp

-Genel ve detaylar