ABD'nin ilk siyah kadın Adalet Bakanı görevine başladı

ABD'nin ilk siyah kadın Adalet Bakanı Loretta Lynch, yemin ederek görevine resmen başladı.

Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen yemin törenini ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yönetti.

Koltuğu 6 yıldır bu görevde bulunan Eric Holder'den devralan ve ülkenin 83'üncü adalet bakanı olan Lynch törende yaptığı konuşmada, terörizm, siber saldırılar ve ülkenin karşılaştığı diğer tehditlerle mücadelede "pusulalarının adalet" olacağını belirtti.

Konuşmasında Lynch, özellikle son dönemde siyahilerin beyaz polis memurları tarafından öldürülmesi vakalarından sonra daha çok gündeme gelen, polis teşkilatıyla azınlık toplumları arasındaki ilişkilerin onarılması çabalarına da işaret ederek, "Gerek mağdurların ihtiyaçları gerekse de herkesin haklarının korunması için, cezai adalet sistemimize hem güç hem adalet aşılayabiliriz. Hem yasalarımızda hem de bu yasaları uygulayanlarda güven ve inancı yeniden tesis edebiliriz" dedi.

Lynch'in görevine resmen başlayabilmesi için tamamlanması gereken Senato'daki onay süreci, yönetim ile Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında göçmen politikasına dair ihtilaf nedeniyle aylar sürdü. 55 yaşındaki Lynch'in adaylığı, ABD Başkanı Barack Obama tarafından bu pozisyona aday gösterildikten 5 ay sonra Senato'dan onay alabildi.