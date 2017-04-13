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BBC Türkçe

ABD'nin ilk kadın Müslüman yargıcı nehirde ölü bulundu

65 yaşındaki Sheila Abdus-Salaam'ın su üstünde yüzen cesedinin New York'taki Hudson nehrinden polis tarafından çıkarıldığı açıklandı. Abdus-Salaam için Çarşamba günü kayıp ilanı verildiği bildirildi.

13 Nisan 2017 14:32

ABD'nin ilk kadın Müslüman yargıcı Sheila Abdus-Salaam New York'taki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

65 yaşındaki Abdus-Salaam'ın su üstünde yüzen cesedinin polis tarafından nehirden çıkarıldığı açıklandı.

Bulunduğunda üzerinde kıyafetler olan ve ailesinin teşhis ettiği Abdus-Salaam'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Washington doğumlu yargıç, 2013 yılında eyaletteki yüksek mahkemeye atanmıştı.

New York Valisi Mario Cuomo, Abdus-Salaam'ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda, "Yargıç Sheila Abdus-Salaam, New York'un daha adil bir yer haline gelmesi için çalışan öncü bir hukukçuydu." dedi.

New York Post gazetesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Abdus-Salaam'ın kayıp olduğunun Çarşamba günü polise bildirildiğini duyurdu.

Sheila Abdus-Salaam, çeşitli hukuki görevlerin ardından 1991 yılında yargıç olarak seçilmişti.

New York'taki Columbia Üniversitesinden mezun olan Abdus-Salaam'ın New York Eyaleti Başsavcı Yardımcısı olarak da çalıştığı açıklandı.

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