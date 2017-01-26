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Dünya

ABD’nin ilk kadın dışişleri bakanı Albright: Dayanışma için Müslüman olarak kaydedilmeye hazırım

Albright, Trump'a tepki gösteren mesajlar paylaştı

26 Ocak 2017 13:00

Yeni başkan Donald Trump'ın göçmenleri ülkeye almayacağına, Müslümanların fişleneceği yolundaki açıklamalarına Amerikalı bazı aydınlardan tepki geliyor.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, Clinton dönemi dışişleri bakanlarından, ABD’nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright, “19 ulusal güvenlik lideri aynı noktada buluştu: Kongre göçmenleri düşman görmemeli" dedi. Bir başka mesajında, “Amerika bütün arka-planlar ve inançlardan insanlara açık olmalı…” diyen Albright, “Katolik olarak yetiştirildim, sonra kendim Episkopal inancına geçtim ve sonraları ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olarak kaydedilmeye hazırım" ifadesini kullandı.

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