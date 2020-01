ABD'nin hibe ettiği I-HAWK füzeleri, Afrin'den gelecek hava saldırılarına karşı hazır

Bekir KARAKOCA/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ile Yayladağı ilçelerine 2012\'de konuşlandırılan ve bataryaları Suriye\'ye bakan I-HAWK füze sistemi alçak ve orta menzilli hava saldırısına karşı Türkiye topraklarını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın terör örgütü YPG\'ye karşı \'Hazırız\' dediği operasyonun yapılması planlanan Afrin\'i gören, Kırıkhan ile Yayladağı ilçesinin Kel Dağı\'ndaki Radar Üssü\'ndeki I-HAWK füze sistemi halen Türkiye ile birçok ülke tarafından kullanılıyor.

ABD\'nin silahlı kuvvetleri envanterinden 2002 yılında çıkardığı HAWK füze sistemi Türkiye\'ye 2005\'te hibe edildi. 2007\'de teslim edilen 175 adet MIM-23B HAWK füze sisteminde toplam 24 lançer bulunuyor. 1\'inci HAWK Filo Komutanlığı ve 2\'nci HAWK Filo Komutanlığı bünyesinde olmak üzere Türk I-HAWK sistemi 2 filodan oluşuyor. İstanbul\'un Asya ve Avrupa yakalarında konuşlandırılan ve her biri iki bataryadan oluşan filolarda 1 Tabur Harekât Merkezi ile 2 Batarya Ateş Dağıtım Merkezi, 2 batarya, 4 atış ünitesi ve 12 lançer bulunuyor. Her bir atış ünitesinde, 1 adet AN/MPQ-61 HPIR ve 1 LASHE anteni, 1 adet AN/MPQ-64 Sentinel 3D radarı, 1 adet AN/MPQ-62 CWAR arama radarı ve 3 adet M192 lançeri bulunuyor. Düşman SEAD taarruzlarına karşı füzenin pasif biçimde güdümlenmesi amacıyla sistemde TV/IR optik sistem yeteneği de mevcut. I-HAWK sisteminin Ara Seviye Bakım işlemi 3\'üncü Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı\'nda yapılıyor. MIM-23B füzesi 74 kilo ağırlığında harp başlığına sahip, 1.5 ilA 40 kilometre arasında etkili menzili ve 20 kilometre irtifada etkili olabiliyor.

KIRIKHAN VE YAYLADAĞI\'NA GÖNDERİLDİ

I-HAWK sistemi, 22 Haziran 2012\'de Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait silahsız foto keşif uçağı RF-4\'ün Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinden sonrasında angajman kurallarını değiştiren Türkiye tarafından Suriye sınırına kaydırıldı. Füze sistemi; Suriye sınırına sıfır noktadaki ABD tarafından desteklenen terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD güçlerinin hakimiyetinde bulunan Afrin bölgesinin karşısındaki Kırıkhan ilçesi ile Yayladağı ilçesine konuşlandırıldı. Kırıkhan\'daki Gökhan Huduk Karakolu bölgesine konuşlandırılan füze sisteminin bataryaları ise Afrin\'e çevrildi. Diğer sistem de Yayladağı ilçesi Kel Dağı\'ndaki Hava Radar Üssü\'ne kuruldu. Suriye rejim güçlerinin ağırlıkta olduğu Yayladağı\'nın karşısında Bayır-Bucak Türkmenleri de bulunuyor.

UÇAK VE HELİKOPTER SALDIRISINA KARŞI KORUYOR

ABD ordusunun envanterinden çıkarılmasına karşın Türkiye\'nin de arasında olduğu birçok ülke tarafından hâlâ kullanılan orta menzilli hava savunma sistemi olan HAWK füzeleri, alçak ve orta seviyeli uçak ve helikopter saldırısına karşı görev yapıyor.

BATI\'NIN İLK OPERASYONEL KARA KONUŞLU HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Orta menzilli hava savunma füze sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, 1950\'li yılların sonlarına doğru gerçekleşti. ABD silahlı kuvvetleri envanterindeki yüksek irtifalı bombardıman ve keşif uçaklarına karşı, dağılan Sovyetler Birliği, S-75 Dvina (NATO kod adı: SA-2 Guideline) olarak isimlendirilen orta menzilli hava savunma füze sistemini geliştirdi. ABD\'ye ait bir U-2 keşif uçağının, 1 Mayıs 1960\'ta Sovyet S-75 Dvina tarafından vurularak düşürülmesi üzerine başta ABD olmak üzere, NATO ülkelerinin ilgisi orta menzilli hava savunma füze sistemine yöneldi. ABD\'li Raytheon firması tarafından 1952\'de MIM-23 HAWK geliştirme çalışmalarına başlandı. 1959 yılında ABD silahlı kuvvetleri envanterine giren MIM-23 HAWK, Batı ülkelerinin ilk operasyonel kara konuşlu hava savunma füze sistemi oldu. Büyük çoğunluğu NATO ülkeleri olmak üzere, 24 ülkenin hizmetine giren MIM-23 HAWK, yarı aktif radar teknolojisinin kullanıldığı Batı\'lı ilk sistem olma özelliğini taşıyor. İlk üretiminden itibaren risk ve tehdit unsurlarına karşı sürekli geliştirilen HAWK sistemi, 1972 yılında başlatılan I-HAWK programı kapsamında; motor ve güdüm sistemi geliştirilen yeni füzeler ile 30 metre gibi düşük irtifalarda hareket eden hedeflere karşı kullanabilme yeteneğine kavuştu.

1980\'li yıllarda 3 aşamalı HAWK PIP programı kapsamında üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında HAWK-XXI olan sistem, x bandında çalışan 3 boyutlu AN/MPQ-64 Sentinel hava savunma radarı ve yeni Atış Kontrol Merkezi ile daha da etkin hale geldi. HAWK; lançer, komuta-kontrol ve radar sistemlerinin ayrı treyler üzerine yerleştirilen çekili bir tasarıma sahip. Bu sayede, sabit sistemlerinin aksine arazide yer değiştirme ve gizlenme imkanı olan HAWK\'ın etkinliği arttı.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluğu: 5.07 metre

Genişliği: 0.87 metre

Kanat Uzunluğu: 1.19 metre

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 kilometre

Fırlatma Ağırlığı: 584 kilogram

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10.66 kilometre

Harp başlığı: 54 kilogram

Tahrip çapı: 17 metre



