ABD'nin eski başkanlarından George H.W. Bush, hastaneye kaldırıldı. Baba Bush'un ofisinden yapılan açıklamada, nefes darlığından şikayet eden Bush'un ambulansla "tedbir amaçlı" Teksas eyaletinin Houston şehrindeki Metdohist Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.
Haziranda 90'ıncı yaş gününü paraşütle atlayarak kutlayan Bush, Kasım 2012'de de bronşit sebebiyle bir süre hastanede yatmıştı.
ABD'nin 41. başkanı olarak 1989-1993 yıllarında görev yapan George H. W. Bush, aynı zamanda ABD'nin 43. başkanı George W. Bush'un babası.