ABD'nin eski başkan adayı Senatör John McCain yaşamını yitirdi (2)

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İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain (81) bir yılı aşkın bir süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü.

ABD Kongresi’nde 30 yılı aşkın bir süre boyunca görev alan McCain, Cumhuriyetçi siyasetin Ortodoks politikalarını reddeden bir muhafazakar olarak “parti disiplinine uymayan politikacı” olarak tanınıyordu.

Vietnam Savaşı’nda altı yıl boyunca savaş esiri olarak tutulan McCain için 2017 yılında beyin kanseri teşhisi konmuş, McCain’in ailesi, Cuma günü senatörün artık çok ağır gelen kanser tedavisini bıraktığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan McCain’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi: \"Senatör John McCain’in ailesine en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum. Kalbimiz ve dualarımız sizinle!”

2000 yılında önseçimleri aynı partili rakibi George W. Bush’a kaybeden Arizona senatörü, 2008’deyse partisinin adaylığını kazandı, ama seçimi Amerika’nın ilk siyah başkanı olacak Barack Obama’ya kaybetti.