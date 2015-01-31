ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi yaşamını yitirdi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ni üstlenen Richard Clark Barkley (82), dün uzun süredir tedavi gördüğü kanserden hayatını kaybetti.

Türkiye’ye Birinci Körfez Savaşı’nın ardından atanan Barkley’nin görevi, PKK’nın bölgedeki faaliyetlerinin yoğunlaşması nedeniyle zor bir döneme denk gelmişti. Ancak Ankara’da kendisinden önce bulunan Morton Abramovitz ve daha sonra görevi devrettiği Marc Grossman’dan farklı olarak büyükelçilikte düzenlediği balolar, sosyal etkinliklerle tanınmıştı. Türkiye’ye gelmeden önce Berlin Duvarı’nın yıkıldığı dönem ABD’nin Doğu Almanya Büyükelçiliği’ni üstlenen Barkley, o sıra Washington’a geçtiği kısa ve durumu iyi analiz eden raporlarıyla ünlenmişti

Nitekim daha sonra WikiLeaks’in yayınladığı Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na ait kriptolarda da Barkley’nin 8 Ağustos 1994 tarihinde kaleme aldığı “PKK’nın anlamı” başlıklı iki cümlelik kısa bir telgrafta, yetkilileri, PKK’nın adının açılımı konusunda hata yapmamaya davet ettiği ve “Büyükelçilik, PKK’nın açılımının Kürt İşçi Partisi değil, Kürdistan İşçi Partisi olduğunu hatırlatır. Bu ikisi arasındaki fark söz diziminden ötededir” dediği ortaya çıkmıştı.

Eşi Nina ve kızları Katie ve Crystal Barkley’nin Richard Barkley için bir tören düzenledikleri öğrenildi.