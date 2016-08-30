ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız, pişman olursunuz

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, PYD'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmeyeceği konusunda ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığını ileri sürerek, "Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz" dedi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Jeffrey, BBC Radyo'da katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon HavaKuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde tehditlere karşı yürütülen Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin soruları yanıtladı.

IŞİD'in hem ABD hem de Türkiye için tehdit olduğunu dile getiren Jeffrey, PYD'nin ise Türkiye için "kesin bir tehdit" olduğu görüşünü savundu.

Obama yönetiminin sahada IŞİD'e karşı savaştıkları için PYD'yi desteklediğini ancak PYD'nin tek hedefinin IŞİD olmadığını, kuzeyde bir kuşak oluşturmak istediğini anlatan Jeffrey, "Türkler hem IŞİD'e hem de bu tehdide karşı savaşıyor ve ABD de en azından resmi olarak bunu desteklediğini söyledi" ifadesini kullandı.

"ABD yönetimi söz verdi"

ABD yönetiminden, "Cerablus'un güneyindeki eylemlerin desteklenmediği" yönünde açıklamalar geldiği hatırlatılan Jeffrey, "Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'da Türkiye'ye net bir şekilde 'Kürtlerin Fırat nehrinin doğusunda kalacakları ve batısındaki toprakları ele geçirmeye çalışmayacakları' sözünü verdi. Türkler bunu kabul ediyor ancak onlar (PYD) doğuya çekilmedi" ifadelerini kullandı.

Jeffrey, ABD'nin verdiği sözde durmadığını savunarak, "Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz" diye konuştu.