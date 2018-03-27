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Dünya

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin ABD'deki bir konsolosluğunu kapatalım

"Cumhurbaşkanı Erdoğan medyayı kullanarak sürekli bir şekilde Amerikan düşmanlığını körüklüyor"

27 Mart 2018 22:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni seçim yasasıyla birlikte hükümetin seçim sonuçlarını etkileyebilecek duruma geldiğini savunan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, konsolosluk çalışanları ile ABD’li rahip Andrew Brunson’ın tutuklanmaları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’a karşı ‘bir nevi rehine diplomasisi’ uyguladığını iddia etti. Eski Büyükelçi, ‘Türkiye’ye belli konularda baskı yapmak ve mesaj vermek için’ Türkiye’nin ABD’deki konsolosluklarından birinin kapatılabileceğini söyledi. 

"ABD yönetimleri, Türkiye'deki sorunlara göz yumdu"

Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Sümer’in haberine göre, Brookings Enstitüsü’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Edelman, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yakınları ve dostlarının elindeki medyayı kullanarak sürekli bir şekilde Amerikan düşmanlığını körüklüyor. AKP iktidara geldiğinden bu yana Amerikan yönetimleri Türkiye’nin çok önemli bir müttefik olduğu gerekçesiyle insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki bazı sorunlara göz yumdular. Ve bu çok büyük bir hata oldu. Eğer Amerika Türkiye’ye bir müttefik gibi davranırsa, Türkiye de bir müttefik gibi davranmaya başlar” dedi. 

"Türkiye için Rusya'yı örnek gösterdi"

Türkiye’yle ilgili olarak asıl üzerinde durulması gereken konunun 'hukukun üstünlüğü' olduğunu ifade eden Edelman, Washington’ın Ankara'ya belli konularda baskı yapmak ve mesaj vermek için atabileceği adımlardan birinin de ABD'deki bir Türk konsolosluğunu kapatmak olabileceğini söyledi. Edelman, “Türkiye’nin burada Amerika’da çok sayıda konsolosluğu var. Eğer biz bu konsolosluklardan birini Los Angeles’takini kapatırsak bu Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’ın çevresinde yeterince sıkıntı yaratır. Rusya gibi benzer kleptokrasiler yaptığımız gibi yani” ifadelerini kullandı. 

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