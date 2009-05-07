ABD'nin 'en seksi 10 iş kadını'

Erkek dergisi Playboy da, ülkedeki küçük ve büyük şirketlerde üst düzeyde görev yapan güzel kadınları görünüşleri, iş zekaları açısından karşılaştırdı. Sonunda da ’En seksi 10 iş kadını’ listesi yayımladı.



İşte en seksi 10 kadın



1- Fitness yaşam tarzı şirketi Flirty Girl Fitness’ın kurucusu 38 yaşındaki Kerry Knee de, en seksi CEO’lar listesine girenler arasında yer alıyor. Eski bir bilgi teknolojileri şirketi yöneticisi olan Knee, 120 çalışanı olan firmayı kız kardeşi Krista ile birlikte kurdu. Şimdi de CEO’luk görevini yürütüyor.



2- 29 yaşındaki Claire Chambers, listeye girenler arasında. 2 milyon dolar geliri olan kadın iç çamaşırı alanında faaliyet gösteren Journelle firmasında CEO olarak görev yapıyor. Danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanında deneyimi olan Chambers, biraz daha rahat bir alan olan iç çamaşırını seçti.



3- Video sitesi Graspr’nin yöneticisi Teresa Phillips 2.5 milyon dolarlık siteyi yönetiyor. 42 yaşındaki Phillips, bu görevinden önce Yahoo ve Time Warner’da çalıştı. Strategic Defense Initiative’de danışmanlık yaptı. Yönettiği Graspr sitesi, çok çeşitli konuların ’nasıl yapılacağı’ konusunda öğretici videolara sahip



4- Kefir ve diğer özel günlük ürünler üreten Lifeway Foods’un yöneticisi 33 yaşındaki Julie Smolyansky, 38.7 milyon dolarlık bir şirketi yönetiyor. Smolyansky, şirketin kurucusu olan babasının ani bir kalp krizi geçirmesi sonrasında ölümü nedeniyle CEO ve başkan sıfatını aldı. Smolyansky’nin yönetiminde şirket hisse fiyatını dörde katladı.



5- 30 yaşındaki Alyssa Rapp, 750 bin dolara sahip şarap alışveriş ve tavsiye sitesi Bottlenotes’un kurucusu. Şarapla ilgili tutkusu ve şarap bilgisiyle Bottlenotes’u yarattı. Eskiden şarap ithalatı yapan Alyssa Rapp, müşterilerin ne tür şaraplardan hoşlandığıyla ilgili yeterli deneyime sahip.



6- Candida Royalle 58 yaşında ve 4 milyon dolar değerindeki porno film şirketi Femme Productions’un sahibi ve CEO’su. Gerçekçiliğiyle ve çiftlere hitap eden filimlerle üne kavuşan şirketin yapımcısı olmanın yanı sıra “Çıplak bir erkeğe ne yapacağını söylemek” kitabının da yazarı



7- 2007 yılında kurulan ve 3 milyon dolar değer biçilen SlideShow resim paylaşım sitesinin CEO’su, Nöroloji doktorası olan Rashmi Sinha Kendisi hakkında. “Otuzlarımın sonundayım” diyor ve Word of Warcraft hastası olduğuyla övünüyor.



8- Hispanik pazara hitap eden reklam kampanyaları düzenleyen Consorte Media şirketinini hem kurucusu hem de CEO’su 37 yaşındaki Alicia Morga, şirketini 2005’de kurmadan önce Napster Müzik paylaşım sitesinde Genel Müdür yardımcılığı yapıyordu.



9- Victoria’s Secret şirketinin 1.63 milyar dolarlık bir cirosu var. Moda’yı bu kadar etkileyen bir şirketin başında etkileyici bir kadın’dan başka birini de bekleyemezsiniz zaten. Sharen Turney 51 yaşında, 1977’den beri şirketin başında ve hala her modele taş çıkartacak bir yürüyüşe sahip.



10- 9.000 danışman ile dünyanın en büyük şirketlerine piyasa analizleri yapan Buzz Marketing Group’unu henüz 18 yaşındayken kuran 29 yaşındaki Tina Wells, Amerika’nın en önemli genç CEO’ları listelerinde yıllardır ilk üç sıradan inmiyor.

