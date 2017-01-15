ABD'nin en prestijli bilim ödülü iki Türk'e verilecek

Amerika'nın en prestijli akademik ödüllerinden ‘Pig Case’, ‘Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’, bu yıl Doç. Dr. Nurçin Çelik ve Doç. Dr. Sinan Keten’in olacak

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalar yürüten öğretim üyesi Nurçin Çelik ve Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde araştırmalar yapan öğretim üyesi Sinan Keten’in ödüle layık görüldüğünü ABD Başkanı Barack Obama açıkladı. Ancak tören nisan sonunda gerçekleşeceği için, ödülleri 20 Ocak’ta görevi devralacak olan yeni başkan Donald Trump verecek.

Tokat'ın köyünden Arizona'ya

Akıllı şehirlerin akıllı altyapısına enerji sistemi geliştirerek yaptığı çalışmasıyla bu ödüle layık görülen Nurçin Çelik, Tokat’ın Kuyucak Köyü’nde beş çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Arizona Üniversitesi’de tam burslu ve direkt doktoraya kabul edilen Çelik, 2016’da doçent oldu. 2 çocuk annesi genç bilim insanı, ödül getiren projesini HABERTÜRK’e şöyle anlattı: “Alanım dinamik veri güdümlü çok ölçekli simülasyonlar. Kompleks sistemlerin kontrol ve analizini yapıyorum. Projem de, bu sistemleri kullanarak geliştirdiğim akıllı şehirlerin ihtiyacı olan akıllı altyapıdaki enerjinin kullanılımıyla ilgili.”

Nano teknoloji getirdi

Doç. Sinan Keten ise 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yüksek lisans ve doktora yaptı. Uluslararası mecralarda makaleleri yayınlanan Keten, 2010’dan bu yana Northwestern Üniversitesi’nde nano yapılı polimetrik ve biyomoleküler malzemelere dönüş araştırmalarına devam ediyor.