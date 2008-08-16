ABD'nin en iyi 10 üniversitesi

Derginin ‘ülkedeki en iyi üniversiteler’ sıralamasında Princeton Üniversitesi birinci olurken, California Teknoloji Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi üçüncü oldu. Forbes’in listesinde, ABD’nin en ünlü eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MİT) ilk 10’a girememesi dikkati çekti. MIT, listede 14'üncü sırada yer aldı.



En iyi üniversiteler sıralamasında, akademik personel ve nitelikleri, öğrenciye maliyeti, okulun verdiği eğitimin, hem ülke genelinde hem de evrensel olarak kabul görüp görmediği gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtildi.



ABD’deki en iyi 10 üniversite sıralaması ise şöyle:



1- Princeton Üniversitesi

2- California Teknoloji Enstitüsü

3- Harvard Üniversitesi

4- Swarthmore Üniversitesi

5- Williams Üniversitesi

6- ABD Ordu Akademisi

7- Amherst Üniversitesi

8 -Wellesley Üniversitesi

9 -Yale Üniversitesi

10-Columbia Üniversitesi



