ABD'nin en büyük silah lobisinin yeni başkanı 1980lerdeki 'İran-Kontra' skandalının mimarı Oliver North

ABD'de, Ronald Reagan'ın başkan olduğu 1980li yıllarda Washington yönetimini sıkıntıya sokan 'İran-Kontra' skandalının odağındaki isimlerden emekli yarbay Oliver North, ABD'nin en güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) başına geçti.

NRA, Florida'da Şubat ayında bir okula düzenlenen ve 17 kişinin öldüğü saldırıdan sonra silahlanmaya karşı yasal kısıtlamalara destek vermediği için tepki çekmişti.

Saldırıdan sonra yüzbinlerce kişi silahlanma karşıtı gösteriler için ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlemişti.

Yapılan oylama sonucu birliğin başkanı olan olan eski ABD Deniz Piyadesi Yarbayı Oliver North, Reagon yönetiminde İran'a gizli, yasa dışı silah satışı yapıp, elde edilen parayı da Nikaragua'da komünist Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılamsına öncülük etmişti.

Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara yardım, insan hakları ihlallerinden dolayı yasaktı. Olayın ortaya çıkması üzerine emekli yarbay North yargılanmış ve 1989'da ABD fonlarını yasadışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkûm edilmişti.

Reagan yönetimini zora sokan skandal 'İran-Kontra skandalı' olarak biliniyor.

North, daha sonra Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanmış ve hakkındaki ceza da kaldırılmıştı.

North daha sonra televizyon kanallarında muhafazakâr siyasi görüşlerini dile getirip yorumculuk yapmaya başladı. North ayrıca Fox News'un da düzenli katkıda bulunan yorumcularından.

ABD'nin en güçlü silah lobisi NRA'in yöneticisi Wayne LaPierre, North için 'Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı' dedi.

Yazılı açıklamasında LaPierre, North'un 'yetenekli bir yorumcu ve becerikli bir lider' olduğunu söyledi. LaPierre, "Bu zamanlarda birliğimizin başkanlığına North'tan daha iyi birini düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

NRA, her türlü silahsızlanma kampanyasının karşısında duruyor ve silahlanmanın ülkeyi daha güvenli yaptığını savunuyor.

Geçen Cumartesi Teksas, Dallas'ta NRA'in konferansında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların silahlanma hakkının 'kuşatma altında olduğunu' söyledi.