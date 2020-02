Korgeneral Laura J. Richardson Amerika Kara Kuvvetleri'nin en büyük ordusu olan US Army Forces Command (FORSCOM) komutanlığına atandı. Bu atama bir kadın general en büyük ABD ordusunun başına getirilmiş oldu.

CNN'in haberine göre, Korgeneral Richardson komutasında 776 bin asker görev yapacak.

1986 yılından beri ABD ordusunda görevli olan Richardson, 2012'de ABD ordusunun ilk ekibi olarak bilinen, History of the 1st Cavalry Division'ın (The First Team) komutanlığına atanmıştı.