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Ekonomi

JP Morgan'da büyük istifa

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'ın 2 milyar dolar zarar açıklaması ardından, şirketin yatırım müdürü Ina Drew istifa etti

15 Mayıs 2012 14:11

 

30 yılı aşkın süredir JP Morgan için çalışan Ina Drew, uluslararası finans dünyasının en güçlü kadınlardan biri olarak biliniyordu. 
 
Yüklü zarar, JP Morgan'ın kâr edinmek üzere şirket özsermayesinden yaptığı yatırımlarda zarar etmesine bağlanıyor.
 
Banka geçen perşembe, altı haftada 2 milyar dolar kaybettiğini, kayıpların daha da artabileceğini bildirmişti.
 
Bankanın yönetim kurulu başkanı Jamie Dimon, şirketin işlemleri konusunda Nisan ayında dile getirilen endişelerin üzerinde durmayarak büyük hata işlediğini söyledi.
 
NBC televizyonuna mülakat veren Dimon, o dönemde sorunun boyutlarını tam olarak bilmediğini kaydetti.
 
Dimon, geçen ay endişeler ilk kez gündeme geldiğinde, 'bir bardak suda fırtına koparılıyor' demişti.
 
Zarar açıklaması ardından bankanın hisseleri cuma günü yüzde 10 gerileyerek, şirketin 14 milyar dolar değer kaybetmesine yol açtı.
 
Bankanın durumu karşısında, bazı Amerikalı siyasetçiler de mali işlem kurallarının sıkılaştırılması çağrılarını yoğunlaştırdı.
 
JPMorgan, riskli yatırımlardan kaçınması nedeniyle diğer rakiplerine oranla 2008 krizinden daha az etkilenmiş olarak çıkmış görünüyordu.

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