JP Morgan 2 milyar dolarlık hata yaptı

Amerikan JP Morgan'ın yaptığı devasa bir al-sat işlemi bankanın en 2 milyar dolar zarar etmesine neden oldu.



Amerikan bankası JP Morgan'ın gerçekleştirdiği devasa bir al-sat işlemi, bankanın en az 2 milyar dolar zarar etmesine yol açtı. Zarar, bankanın baş yatırım bürosunun aldığı bir pozisyondan kaynaklandı.

Zarara neden olan hataların, finansal kriz sırasında bile zarar açıklamayan ve güçlü bir risk yöneticisi olarak görülen JP Morgan için bir mahcubiyet nedeni olduğu ve Washington'dan sektöre yönelik baskıların artabileceği belirtildi.

JP Morgan'dan gelen haber finans hisselerinin yanı sıra bankanın ve CEO'su Jamie Dimon itibarı üzerinde olumsuz etki yarattı.

Wall Street Journal geçen ay yaptığı bir haberde, 'Londra balinası' takma adını taşıyan bir işlemcinin açtığı yatırım pozisyonlarının kredi piyasası sektörünü sinirlendirdiğini yazmıştı.

Bankanın ekonominin iyileşeceğini düşünerek, şirket tahvillerine yaptığı karmaşık yatırımlarda işler yolunda gitmeyince, banka büyük zarar etti.