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BBC Türkçe

ABD'nin duvarını Meksikalılar inşa ediyor

BBC muhabiri Juan Paullier, Meksika sınırındaki duvar inşaatında çalışan Luis'in hikayesini dinledi. Luis, arkadaşlarının ve akrabalarının kendisine "Geçmemiz için küçük bir aralık bırak" diye şakalar yaptığını anlatıyor.

20 Şubat 2017 21:50

Meksika sınırına duvar inşaatı ABD Başkanı Donald Trump'ın en tartışmalı seçim vaatlerindendi.

Trump, göreve geldikten sonra bu vaadini yerine getireceğini yineledi.

Sınırın Ciudad Juarez bölümündeki bariyerler güçlendirilip, yükseltilirken BBC bu duvar inşaatında Meksikalıların çalıştığını ortaya çıkardı.

BBC muhabiri Juan Paullier, Meksika sınırındaki duvar inşaatında çalışan Luis'in hikayesini takip etti. Luis, gece saat 02:30'da sınırdaki Ciudad Juarez'den yola çıkıp ABD tarafına geçiyor. Arkadaşlarının ve akrabalarının kendisine "Geçmemiz için küçük bir aralık bırak" diye şakalar yaptığını anlatıyor.

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