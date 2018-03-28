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Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı Şubat'ta 75.4 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – ABD ekonomisi Şubat ayında 75

28 Mart 2018 18:50

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – ABD ekonomisi Şubat ayında 75.4 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Ocak’ta 75.3 milyar dolar olan dış ticaret açığı Şubat ayında 0.1 milyar dolar artışla 75.4 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Araştırmalar Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayı ihracatı Ocak ayına göre 2.9 milyar dolar artışla 136.5 milyar dolara yükselirken, ithalat 3 milyar dolar artışla 211.9 milyar dolara çıktı.

ABD dış ticaret açığı Ocak ve Şubat aylarında Temmuz 2008’den bu yana görülen en yüksek düzeylerde.

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