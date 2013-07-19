ABD'nin Detroit şehri iflas etti

Detroit Acil Durum Müdürü Kevyn Orr'un hazırladığı iflas kararı dosyası Vali Rick Snyder tarafından kabul edildi.

Michigan Valisi Rick Snyder yaptığı açıklamada, "18,5 milyar dolarlık borcu bulunan Detroit'in iflastan başka şansı kalmamıştı" dedi. Detroit'in karşı karşıya kaldığı mali krizin çok uzun süre ihmal edildiğini bildiren Snyder, "Bu zor kararı temel hizmetleri hak eden Detroit halkı için alıyorum' diyerek, bu şekilde şehrin gelecekte mali yönden tekrar eski günlere döndürülebileceğini kaydetti.

ABD tarihinin bir şehrin aldığı en büyük iflas kararının geçerli olması için hakim tarafından onanması gerekiyor.

Otomotiv sanayindeki ağırlığıyla, Amerikan rüyasının lokomotif şehri Detroit, son aylarda 10 bin çalışanının maaşlarını ödeyebilmek için devlet destekli tahvil çıkarmıştı. Vergi oranlarının yasal limitlerine ulaştığı şehirde, bu oranların artırılması durumunda dahi, Detroitlilerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle söz konusu vergi ödemelerini yapabilmelerine imkansız gözüyle bakılıyordu.

2000 yılından bu yana nüfusu yüzde 28 azalan şehir, en büyük darbeyi, otomobil devlerinden General Motors ve Chrysler'in 2009'da iflaslarını istemesiyle almıştı.

Bir zamanlar, otomobil sanayinin merkezi konumundaki Detroit'te bugün sokakların yüzde 40'ında sokak lambaları yanmazken, 78 bin terk edilmiş bina bulunuyor.

Cinayet oranlarının yaklaşık 40 yılın en yüksek sayısına çıktığı Detroit, 20 yıldan fazla bir süredir ABD'nin en tehlikeli şehirlerinden biri olarak biliniyor.