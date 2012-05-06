ABD'nin dedektör köpeklerini Türk polisi yetiştirecek

Uyuşturucuyla mücadelede önemli rol oynayan dedektör köpeklerin yetiştirildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) hedef büyüttü. Bugüne kadar Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uzman köpek gönderen KEM şimdi de ABD için 'hassas burun'lar yetiştirecek. Merkezde eğitilen branş köpeklerinin fiyatı 20 bin dolardan başlıyor.

Zaman gazetesinden Ayten Çiftçi'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki Köpek Eğitim Merkezi (KEM), branşlarına her yıl yenisini ekliyor. Bu yıl, 'banknot arama' ve 'iz sürme'de birçok ülkenin dikkatini çeken KEM, Amerika'nın da yakın markajında.

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 6 aylık köpekleri göreve başlatan merkez, uzmanların dikkatini çekmiş. Yakın zamanda merkezi ziyaret eden Amerikalı heyet, eğitim metotlarını çok beğendiklerini söyleyerek, "Siz köpek eğitiminde oldukça ileridesiniz. Bize de köpek yetiştirir misiniz?" teklifinde bulunmuş. Talebi kabul ettiklerini belirten KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın şimdi ABD için köpek yetiştireceklerini söylüyor. Bugüne kadar başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin köpek yetiştirirken Türkiye'yi model aldıklarını ifade ediyor.

Bu yıl ithalatı durdurduklarını, kendi köpeklerinin üretimine başladıklarını anlatan Oğuz Aydın daha önce Avrupa'dan yüksek meblağlarla köpek satın alındığını söyledi. Yetişmiş köpek fiyatlarının 20 bin dolardan başladığını dile getirerek damızlık yavrularla yüksek maliyetten kurtulacaklarını kaydetti.

Dedektör köpek, zeki ve oyuncu olmalı

KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın'ın verdiği bilgiye göre köpeklerin yüzde 20'si vatandaştan alınıyor. Akıllı, tiyatrocu, cesaretli ve sosyal zekâsı yüksek olan hayvanlar seçiliyor. Köpeğin oyuncu, hırslı, itaatkâr olduğunu, yüksekten korkmadığını ve kalabalıkta paniğe kapılmadığını ölçen bir test uygulanıyor. Hayvan testten geçerse eğitime hak kazanıyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın köpekleri de KEM'in eğitiminden geçiyor. Başbakan Erdoğan'ın koruma ekibine son 6 ayda Mızrak, Balyoz ve Timsah adında 3 köpek tahsis edilmiş. 2007 yılında Başbakan'ın koruma ekibine katılan Alman kurdu Mızrak, talihsiz bir kaza ile ayağını kırınca emekliye ayrılmış. Veterinerler, Mızrak'ın uyutulmasını tavsiye etmiş ancak Başbakan, "Ölene kadar bakacağım." deyince dedektör köpek, emeklilik günlerini Erdoğan'ın bahçesinde geçirmeye başlamış.

Bu yıl kırsalda esrar ekimi artmış. Üretim artışına paralel olarak da köpekler zor şartlara göre yetiştirilmeye başlanmış. KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın, dedektör köpeklerin uyuşturucuyu maddenin cinsine göre belirleyebildiğini ve hatta esrar çıkan paketlerin üzerindeki parmak izlerini dahi bulabileceklerini belirtiyor. Merkez, yurtdışına kurs verirken ülke genelinde de eğitimlerini sürdürüyor. Hava Kuvvetleri, Milli İstihbarat, Jandarma, Sivil Savunma, Gümrük Muhafaza, TÜBİTAK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, KEM'in geçmiş yıllardaki sıkı müşterileri arasında. Ancak, KEM onlara uzman eğitmenler yetiştirince yükünü hafifletmiş. Merkezin daimi müşterisi ise narkotik.



