T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'nin dedektör köpeklerini Türk polisi yetiştirecek

Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uzman köpek gönderen Köpek Eğitim Merkezi şimdi de ABD için 'hassas burun'lar yetiştirecek

06 Mayıs 2012 05:13

Uyuşturucuyla mücadelede önemli rol oynayan dedektör köpeklerin yetiştirildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) hedef büyüttü. Bugüne kadar Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uzman köpek gönderen KEM şimdi de ABD için 'hassas burun'lar yetiştirecek. Merkezde eğitilen branş köpeklerinin fiyatı 20 bin dolardan başlıyor.

Zaman gazetesinden Ayten Çiftçi'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki Köpek Eğitim Merkezi (KEM), branşlarına her yıl yenisini ekliyor. Bu yıl, 'banknot arama' ve 'iz sürme'de birçok ülkenin dikkatini çeken KEM, Amerika'nın da yakın markajında.

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 6 aylık köpekleri göreve başlatan merkez, uzmanların dikkatini çekmiş. Yakın zamanda merkezi ziyaret eden Amerikalı heyet, eğitim metotlarını çok beğendiklerini söyleyerek, "Siz köpek eğitiminde oldukça ileridesiniz. Bize de köpek yetiştirir misiniz?" teklifinde bulunmuş. Talebi kabul ettiklerini belirten KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın şimdi ABD için köpek yetiştireceklerini söylüyor. Bugüne kadar başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin köpek yetiştirirken Türkiye'yi model aldıklarını ifade ediyor.

Bu yıl ithalatı durdurduklarını, kendi köpeklerinin üretimine başladıklarını anlatan Oğuz Aydın daha önce Avrupa'dan yüksek meblağlarla köpek satın alındığını söyledi. Yetişmiş köpek fiyatlarının 20 bin dolardan başladığını dile getirerek damızlık yavrularla yüksek maliyetten kurtulacaklarını kaydetti.

 

Dedektör köpek, zeki ve oyuncu olmalı

 

KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın'ın verdiği bilgiye göre köpeklerin yüzde 20'si vatandaştan alınıyor. Akıllı, tiyatrocu, cesaretli ve sosyal zekâsı yüksek olan hayvanlar seçiliyor. Köpeğin oyuncu, hırslı, itaatkâr olduğunu, yüksekten korkmadığını ve kalabalıkta paniğe kapılmadığını ölçen bir test uygulanıyor. Hayvan testten geçerse eğitime hak kazanıyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın köpekleri de KEM'in eğitiminden geçiyor. Başbakan Erdoğan'ın koruma ekibine son 6 ayda Mızrak, Balyoz ve Timsah adında 3 köpek tahsis edilmiş. 2007 yılında Başbakan'ın koruma ekibine katılan Alman kurdu Mızrak, talihsiz bir kaza ile ayağını kırınca emekliye ayrılmış. Veterinerler, Mızrak'ın uyutulmasını tavsiye etmiş ancak Başbakan, "Ölene kadar bakacağım." deyince dedektör köpek, emeklilik günlerini Erdoğan'ın bahçesinde geçirmeye başlamış.

Bu yıl kırsalda esrar ekimi artmış. Üretim artışına paralel olarak da köpekler zor şartlara göre yetiştirilmeye başlanmış. KEM Şube Müdürü Oğuz Aydın, dedektör köpeklerin uyuşturucuyu maddenin cinsine göre belirleyebildiğini ve hatta esrar çıkan paketlerin üzerindeki parmak izlerini dahi bulabileceklerini belirtiyor. Merkez, yurtdışına kurs verirken ülke genelinde de eğitimlerini sürdürüyor. Hava Kuvvetleri, Milli İstihbarat, Jandarma, Sivil Savunma, Gümrük Muhafaza, TÜBİTAK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, KEM'in geçmiş yıllardaki sıkı müşterileri arasında. Ancak, KEM onlara uzman eğitmenler yetiştirince yükünü hafifletmiş. Merkezin daimi müşterisi ise narkotik.


 

ETİKETLER

dedektör köpeklerKöpek Eğitim MerkeziKEMFransaAvrupauzman köpek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24