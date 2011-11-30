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Yaşam

ABD'nin çok gizli uzay aracı 270. uçuş gününü doldurdu ANKARA (A.A)

30 Kasım 2011 17:42

-ABD'nin çok gizli uzay aracı 270. uçuş gününü doldurdu   ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - ABD'nin çok gizli, görev ve amacı açıklanmayan, küçük bir mekiğe benzeyen insansız uzay aracı X-37B, kendi uçuş rekorunu kırdı. Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen çok gizli projenin yetkilileri, 5 Mart'ta Florida'daki Cape Canaveral hava üssünden bir Atlas 5 roketiyle fırlatılan uzay aracının bugün 270. uçuş gününü doldurarak, yörüngede kalma rekorunu kırdığını belirtti. Askeri yetkililer, aracın hala yukarda olduğunu belirterek, X-37B'nin en az iki ay daha yörüngede uçuşuna devam etmesinin planlandığını kaydettiler. Esrarengiz uzay aracının önceki deneme uçuşu 220 gün sürmüştü. Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, uzay aracının yeni bir silah olmadığı, ancak yerdeki askeri tesis ve kuvvetlere yardım ve destek amacıyla kullanılacağı yönünde ısrarlı açıklamalar yapmıştı. 

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